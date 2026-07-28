Тема встречи Зеленского с Трампом и атака дронов на оккупантов. Хронология войны – день 1616

28 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 28 июля. Ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки произошло 180 боевых столкновений, большая часть которых пришлась на Донецкую область. Тем временем у президента Украины Владимир Зеленский запланирована встреча с Дональдом Трампом, которая может активизировать усилия по мирному процессу.

Как проходит 1616-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 На временно оккупированных территориях Украины слышны взрывы. В частности, дроны фиксируются над Донецком, Луганском и Севастополем.

Направление движения дронов, атакующих Россию и оккупированные территории.

Темой завтрашней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского станет продолжение процесса мирного урегулирования в Украине, сообщает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

"Пора завершить войну", — сказал чиновник.

О новостях и событиях 27 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Польша озвучила дедлайн для передачи Миг-29. Хронология войны – день 1615

О том, что происходило 26 июля, читайте в трансляции: Угроза удара по Киеву и потопление подбитого Россией судна под Одессой. Хронология войны – день 1614

Ситуацией в Украине 25 июля можно ознакомиться в этом материале: Угрозы Ирана Украине и удар по "Новой почте" в Запорожье. Хронология войны – день 1613