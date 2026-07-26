Налет дронов на Россию и взрыв в Николаеве. Хронология войны – день 1614

26 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 26 июля. Россияне усиливают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 202 боевых столкновения. Между тем, угроза массированного обстрела украинским городам сохраняется.

Как проходит 1614-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Николаеве был слышен взрыв. Тем временем дроны летят атаковать Россию и временно оккупированные территории Украины.

Направление движения дронов, которые летят атаковать Россию и ТОТ.

О происходящем 25 июля читайте в трансляции: Угрозы Ирана Украине и удар по "Новой почте" в Запорожье. Хронология войны – день 1613

С ситуацией в Украине 24 июля можно ознакомиться в этом материале: Угроза обстрела и новая волна мобилизации в России. Хронология войны – день 1612

О новостях и событиях 23 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Новый пакет санкций против России и угроза массированного обстрела. Хронология войны – день 1611