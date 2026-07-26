Налет дронов на Россию и взрыв в Николаеве. Хронология войны – день 1614
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26 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре воскресенье, 26 июля. Россияне усиливают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 202 боевых столкновения. Между тем, угроза массированного обстрела украинским городам сохраняется.
Как проходит 1614-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 В Николаеве был слышен взрыв. Тем временем дроны летят атаковать Россию и временно оккупированные территории Украины.
О происходящем 25 июля читайте в трансляции: Угрозы Ирана Украине и удар по "Новой почте" в Запорожье. Хронология войны – день 1613
С ситуацией в Украине 24 июля можно ознакомиться в этом материале: Угроза обстрела и новая волна мобилизации в России. Хронология войны – день 1612
О новостях и событиях 23 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Новый пакет санкций против России и угроза массированного обстрела. Хронология войны – день 1611