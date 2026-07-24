Зона поражения "шахедов" с управлением и атака дронов на РФ. Хронология войны – день 1612

24 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 24 июля. Российское давление на фронте ощутимо уменьшилось, ведь за минувшие сутки произошло 178 боевых столкновений. Тем временем мониторинговые каналы сообщают о высокой угрозе массированного обстрела.

Как проходит 1612-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Экс-советник министра обороны Сергей "Флэш" Бексрестнов показал на карте радиус потенциального поражения "шахедов" с онлайн-управлением.

По его словам, владельцам АЗС, складов, предприятий и других объектов в этой зоне следует учитывать риск возможных ударов и предварительно позаботиться о безопасности сотрудников.

Зона поражения дронов с управлением, карта

Около 500 дронов летят атаковать Россию и временно оккупированные территории.

Направление движения дронов

О происходящем 23 июля читайте в трансляции: Новый пакет санкций против России и угроза массированного обстрела. Хронология войны – день 1611

С ситуацией в Украине 22 июля можно ознакомиться в этом материале: Новый глава КОВА и уменьшение запасов горючего на АЗС на Днепропетровщине. Хронология войны – день 1610

О новостях и событиях 21 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский уволил Сырского и назначит Драпатого главкомом ВСУ. Хронология войны – день 1609