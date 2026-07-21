Временный глава КМВА и поражение российского МиГ-29. Хронология войны – день 1609

21 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 21 июля. Пока российские войска атакуют украинские города, дроны летят наносить удары по их территории. Также достается врагу и на временно оккупированных территориях.

Как проходит 1609-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

15:50 И.о. главы КМВА стал Андрей Ткачев, который был первым заместителем уволенного Тимура Ткаченко. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городских властей Киева.

Ткачев ранее возглавлял Департамент государственного контроля в Укртрансбезопасности. В 2015-2021 годах занимался реформой полиции.

Андрей Ткачев

14:50 В Курской области Силы обороны поразили вражеский истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Операцию проводили бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". Цели были размещены на аэродроме "Халино", сообщили в Генштабе ВСУ.

14:30 В Запорожье в результате российской атаки погибли два человека, сообщили в ОВА. Еще девять человек получили ранения.

Российские войска пытаются найти слабые места в украинской обороне почти по всей линии фронта. Наиболее напряженная ситуация в настоящее время наблюдается на пяти направлениях. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупанты активно действуют в районах:

Великобурлукского направления;

Казачьей Лопани;

Вовчанского направления;

Липцев;

восточной части Сумской области, в частности вблизи Грабовского.

В Одессе уточнили информацию о последствиях ракетно-дроновой атаки. Повреждены гражданская инфраструктура, автомобили и жилой дом. Ранены два человека — 17-летний парень и 23-летняя девушка.

СБУ предотвратила двойной теракт в центре Ивано-Франковска, который готовил завербованный через Telegram местный безработный. Россияне планировали дистанционно взорвать самодельную бомбу на парковке жилого комплекса, а после прибытия спасателей и полиции взорвать второе устройство. Агент по указанию кураторов должен был замаскировать самодельное взрывное устройство под кухонные кастрюли с 6 кг взрывчатки и сотнями металлических болтов для нанесения урона людям, предварительно разместив во дворе телефон на powerbank, чтобы россияне выбрали точное место взрыва. Контрразведка не только сорвала теракт, но и задокументировала весь процесс подготовки и установила причастных к планированию сотрудников спецслужб РФ.

12:15 Россия нанесла удары КАБами по Запорожью. По предварительным данным, один человек погиб и как минимум один получил ранения. Удар пришелся на жилые кварталы, на месте бушует пожар.

Последствия удара по Запорожью 21 июля / ЗОВА

Из Одессы также сообщают о пострадавших — враг нанёс удар по центру города. Известно, что пострадали как минимум трое людей. В настоящее время сохраняется угроза беспилотников.

09:00 В Великобритании появился новый министр обороны. В правительстве Энди Бернема эту должность занял бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Уэс Стритинг. Фото из открытых источников

В ГСЧС показали последствия ударов российской армии по Сумам. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, шесть человек ранены.

В Полтавской области из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. Три населенных пункта Машевской общины временно остались без света. В АО "Полтаваоблэнерго" сообщают, что пока без электроэнергии находятся около 1000 абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 21 июля 2026

7:12 Сумы, Харьков, Одесса, Запорожье в течение ночи подверглись атакам российских оккупантов. Взрывы раздавались в городах с различной интенсивностью и периодичностью, зафиксированы попадания.

В Киевском и Немышлянском районах Харькова ночью раздавались взрывы. По данным мэра Игоря Терехова, в результате удара дрона поврежден жилой дом.

Не спалось и российскому Липецку — вблизи местной ТЭЦ вспыхнул пожар. Возгорание хорошо видно из разных уголков города, над городом поднимается густой дым.

МВФ выделил Украине транш в размере 690 млн долларов, сообщили в финансовом ведомстве.

Politico: Уже этой осенью глава Федерального бюро расследований США (ФБР) Каш Патель собирается с визитом в Москву. Вероятно, принимающей стороной выступит ФСБ.

00:00 Двое взрослых и четверо детей пострадали в результате удара русского дрона у многоэтажки в Сумах, сообщил начальник ОВА Григоров. Также в результате одного из ударов возник масштабный пожар на территории торгового центра, ликвидация которой усложняется повторными атаками.

Последствия удара по Сумам

Поврежденный в результате обстрела дом

Попадание ударного дрона в Шевченковском районе Харькова – Терехов.

Около 350 дронов летят атаковать Россию и ТОТ.

Направление движения дронов на карте

О том, что происходило 20 июля, читайте в трансляции: Россия ударила по "Эпицентру" и дома в Сумах. Хронология войны – день 1608

С ситуацией в Украине 19 июля можно ознакомиться в этом материале: Россия атаковала КАБами Запорожье и Донецкую область, ракетами – гражданское судно возле Одессы. Хронология войны – день 1607

О новостях и событиях 18 июля "Телеграф" рассказывал здесь: У россиян разбился вертолет, а Зеленский отреагировал на протесты. Хронология войны — день 1606