Россия атаковала КАБами Запорожья, СБС почти вывели из строя Керченскую паромную переправу. Хронология войны – день 1607

19 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 19 июля. Пока в украинских городах продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова, россияне продолжают давить на фронт и атаковать украинские города. Уже регулярными стали удары по гражданским судам, а также по предприятиям.

Как проходит 1607-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

19:00 Два человека погибли, по меньшей мере десять — ранены в результате вражеских ударов по Запорожью, — ОВА

"Российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке.

Есть разрушение в приватном секторе, горит терминал логистического оператора.

К сожалению, вражеская атака унесла жизни двух человек.

На местах работают все экстренные службы, чтобы оказать помощь каждому, кому она нужна", — сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

17:00 РФ атакует Одессу и область ракетами из акватории Черного моря.

СБС вывели из строя 75% мощностей Керченской паромной переправы, — "Мадяр"

До начала операции переправу обслуживали пять паромов. В настоящее время два из них – "Ейск" и SKS One – уничтожены и восстановлению не подлежат, еще один – "Мария" – выведен из строя и также не вернется в эксплуатацию.

Паромы "Лаврентий" и "Панагия" после ударов используются только как несамоходные баржи, что вдвое снижает их возможности.

До ударов четыре парома могли перевозить 180-250 единиц транспорта в сутки, причем около 80% трафика приходилось на нужды Минобороны России.

15:50 4 борта Ту-22м3 с аэ "Энгельс" в небе над Черным морем возле Крыма.

Будет угроза для Одесщины от них/

15:00 176 суден и плавсредств поражено Силами беспилотных систем за две недели с 6 по 19 июля. Среди них:

• 106 танкеров;

• 40 сухогрузов;

• 14 буксиров;

• 7 паромов;

• 5 танкеров-газовозов;

• 4 других плавсредства.

13:00 В сети распространяется спутниковый снимок уничтоженного Ту-95МС, пораженного во время последней атаки на Энгельс.

12:20 Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по танкеру "теневого флота" РФ "Avero" в Черном море. По находящемуся под санкциями Украины танкеру отработал морской дрон СБУ "Мамай". Это уже четвертый "теневой" танкер, пораженный СБУ за последние десять дней. Также СБУ подтвердила поражение трех нефтебаз в Ставропольском крае, о которых мы писали ниже.

11:10 Ракетный удар по Киеву уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, — директор по развитию Северион Дангадзе.

10:30 Поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря, — Генштаб.

8:45 41 ракета и 125 дроны — таким количеством оружия враг атаковал Украину в ночь на 19 июля. Основное направление удара – Киев. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей — 18 ракет (из них 17 "Искандер-М") и 108 беспилотников разных типов.

8:00 У ніч проти 19 липня Київ пережив одну з наймасованіших балістичних атак від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, протягом близько 40 хвилин ворог випустив по столиці приблизно 40 балістичних ракет типів "Іскандер-М", "Циркон" та С-400. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків спалахнула триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджено понад десять припаркованих автомобілів. Сильно пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

6:50 Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає Київ після атаки росіян. Унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження житлових будинків, пожежі в різних районах міста, займання автомобілів. Над столицею піднявся чорний смог.

6:00 В ночь на 19 июля враг атаковал Киев и область. В столице предварительно известно об одном погибшем человеке. Еще восемь человек получили ранения. В нескольких районах разрушения и пожара, в частности, известно о пожаре в здании супермаркета и ТРЦ, а также повреждении жилых домов.

В понедельник президент Зеленский созовет Ставку — на ней будут приниматься решения по поставке оружия для фронта.

Дроны в третий раз за последние две недели атаковали нефтебазу в городе Михайловске Ставропольского края РФ. Известно о масштабном пожаре и нескольких точках возгорания.

Также были атакованы временно оккупированные Крым и Луганск.

Из-за работы РЭБ беспилотник упал на жилой дом в Курске.

00:00 В Одессе раздался взрыв.

В Одесской области из-за атаки россиян погиб ребенок. В результате удара по территории спортивно-развлекательного комплекса ранения получили шесть человек.

Федорову могут предложить должность координатора по военным технологиям. Одновременно обсуждается замена Александра Сырского в должности главнокомандующего ВСУ, — источники ZN.UA.

Около 300 дронов летят атаковать Россию и временно оккупированные территории.

С ситуацией в Украине 18 июля можно ознакомиться в этом материале: У россиян разбился вертолет, а Зеленский отреагировал на протесты. Хронология войны — день 1606

О новостях и событиях 17 июля Телеграф рассказывал здесь: Назначение Зеленского и новый украинский перехватчик Циклоп. Хронология войны – день 1605

О происходящем 16 июля читайте в трансляции: Удар по Одессе и первое заседание нового премьера. Хронология войны – день 1604