Взрывы в Сумах и усиление давления россиян на фронте. Хронология войны – день 1604

16 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 16 июля. Российские войска усиливают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 235 боевых столкновений. Также не прекращаются атаки на украинские города, в том числе уже более 5 дней враг обстреливает Одессу. Но регулярно взрывы слышны еще в Запорожье, Харькове и Сумах.

Как проходит 1604-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Сумах были слышны взрывы.

Сергей Бескрестнов (Флэш) также сообщил, что больше не является советником министра обороны Федорова. Он обратился к разработчикам и военным и заявил, что отныне не сможет им "нечем помочь на уровне Министерства обороны".

"У меня было много доступов к разным системам и я мог анализировать действия нашего врага. Прогнозировать его дальнейшие шаги. Больше не смогу", — написал Флэш

С ситуацией в Украине 15 июля можно ознакомиться в этом материале: Федоров подтвердил свое увольнение, а Украина испытала новую ракету. Хронология войны – день 1603

О новостях и событиях 14 июля "Телеграф" рассказывал: Попадание ракеты в Одессе и взрывы в Запорожье. Хронология войны – день 1602

О происходящем 13 июля читайте в трансляции: Успехи ВСУ на фронте и прилет по складу БК в Донецке. Хронология войны – день 1601