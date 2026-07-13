Россияне атакуют Одесчину и получают мощный ответ. Хронология войны – день 1601

13 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 13 июля. На фронте не утихают бои, больше их традиционно на Покровском и Славянском направлениях. Также россияне и продолжают обстрелы по мирным украинцам.

Как проходит 1601-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Вероятность массированной атаки этой ночью оценивают как низкую, однако над Черным и Азовскими морями есть тревожная активность авиации, может быть удар по Одесчине. Область и раньше была под обстрелами— в Одесском районе зафиксировано попадание по жилому дому и коммерческому объекту, информация о возможных пострадавших уточняется.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что Россию атакуют около 1000 украинских дронов.

Карта боевых действий к началу суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут боевые действия в Украине 13.07.2026

Ситуацией в Украине 12 июля можно ознакомиться в этом материале: Прилет в Одессе и проблемы с новым пакетом санкций против России. Хронология войны – день 1600

О новостях и событиях 11 июля "Телеграф" рассказывал: Зеленский анонсировал проверки после взрывов в Вишневом, а в Сумах еще больше жертв. Хронология войны — день 1599

О происходящем 10 июля читайте в трансляции: Создание Объединенных сил быстрого реагирования ВСУ, удар по Одесчине. Хронология войны — день 1598