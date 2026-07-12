Дроны летят атаковать оккупантов, а в Одессе раздавались взрывы. Хронология войны – день 1600

12 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 12 июля. Российские войска продолжают давление на фронте, сосредотачивая усилия на Донбассе. Тем временем, украинские войска атакуют временно оккупированные территории и уничтожают теневой флот РФ.

Как проходит 1600-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В направлении ТОТ летит около 300 дронов.

Направление движения дронов

Российские войска атаковали Черноморск в Одесской области и саму Одессу. Предварительно известно о пуске 5 ракет. Также фиксировались цели в направлении Днепра.

О новостях и событиях 11 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский анонсировал проверки после взрывов в Вишневом, а в Сумах еще больше жертв. Хронология войны — день 1599

О происходящем 10 июля читайте в трансляции: Создание Объединенных сил быстрого реагирования ВСУ, удар по Одесщине. Хронология войны — день 1598

С ситуацией в Украине 9 июля можно ознакомиться в этом материале: Зеленский о прилете в Вишневом и ракетах для Patriot от США. Хронология войны — день 1597