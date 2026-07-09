Взрывы в Донецке и неутешительные прогнозы насчет производства ракет Patriot. Хронология войны — день 1597

9 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 9 июля. Российские войска продолжают давить на фронте и атаковать украинские города. Мониторы предупреждают об угрозе нового обстрела баллистикой.

Как проходит 1597-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Производство ракет Patriot в Украине займет годы из-за сложных технологий и зависимости от США, — Bloomberg. Агентство пишет, что наладить выпуск ракет-перехватчиков Patriot в Украине будет непросто. Самые современные ракеты PAC-3 сегодня производятся только в США и Японии, а ключевые компоненты, включая системы наведения, снабжают ограниченным количеством компаний.

Кроме того, запуск производства потребует создания новой цепочки поставщиков, специального оборудования и подготовки персонала. Еще одной проблемой станет защита такого предприятия от российских ударов – аналитики не исключают, что безопаснее разместить производство в Польше.

Во временно оккупированном Донецке были слышны взрывы. Предварительно известно об атаке дронов.

О происходящем 8 июля читайте в трансляции: Прилеты в Харькове и возможный визит Трампа в Украину. Хронология войны — день 1596

С ситуацией в Украине 7 июля можно ознакомиться в этом материале: У Путина упомянули ядерку, а украинцев предупредили о сильных обстрелах. Хронология войны — день 1595

О новостях и событиях 6 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Россия ударила по "Новой почте", а в Киеве выросло количество жертв. Хронология войны — день 1594