Российский террор Киева продолжается: как выглядит многоэтажка после прилета (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из-за удара пострадали люди
В среду, 8 июля, российские войска продолжают терроризировать Киев и на этот раз попали в многоэтажку в Деснянском районе. На месте прилета дрона видны следы пожара и значительные разрушения.
Фото с места происшествия показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Отметим, что удар пришелся по верхнему этажу 16-этажного жилого дома.
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что возгорание произошло на верхнем этаже. Во время разведки спасатели эвакуировали и передали медикам пострадавшего ребенка. Спасатели продолжают работу на месте прилета.
На фото заметно, что пострадали несколько квартир. Также у соседних вылетели окна и рамы.
По словам Кличко, в результате российских атак уже пострадали 14 человек. Госпитализировали 9 раненых, в том числе 17-летнего парня. Погибли три человека.
На кадрах нашего фотокорреспондента заметно, как один из пострадавших в Деснянском районе забирает карета "скорой".
Ранее "Телеграф" рассказывал, хватит ли России до зимы баллистических ракет для частых атак на Украину.