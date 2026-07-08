Российский террор Киева продолжается: как выглядит многоэтажка после прилета (репортаж Яна Доброносова)

Из-за удара пострадали люди

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В среду, 8 июля, российские войска продолжают терроризировать Киев и на этот раз попали в многоэтажку в Деснянском районе. На месте прилета дрона видны следы пожара и значительные разрушения.

Фото с места происшествия показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Отметим, что удар пришелся по верхнему этажу 16-этажного жилого дома.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что возгорание произошло на верхнем этаже. Во время разведки спасатели эвакуировали и передали медикам пострадавшего ребенка. Спасатели продолжают работу на месте прилета.

На фото заметно, что пострадали несколько квартир. Также у соседних вылетели окна и рамы.

Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов

Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов

Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов

Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов

Спасатели работают на месте прилета. Фото Ян Доброносов

По словам Кличко, в результате российских атак уже пострадали 14 человек. Госпитализировали 9 раненых, в том числе 17-летнего парня. Погибли три человека.

На кадрах нашего фотокорреспондента заметно, как один из пострадавших в Деснянском районе забирает карета "скорой".

Пострадала в результате удара дрона. Фото Ян Доброносов

Возле дома, куда попал дрон, собираются люди. Фото Ян Доброносов

Возле дома, куда попал дрон, собираются люди. Фото Ян Доброносов

Бизнес пострадал от удара дрона. Фото Ян Доброносов

Место прилета в Деснянском районе. Фото Ян Доброносов

Автомобиль пострадал от прилета дрона. Фото Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" рассказывал, хватит ли России до зимы баллистических ракет для частых атак на Украину.