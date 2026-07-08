Укр

Российский террор Киева продолжается: как выглядит многоэтажка после прилета (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Юлия Крутякова ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Место прилета в столице Новость обновлена 08 июля 2026, 19:15
Место прилета в столице. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Из-за удара пострадали люди

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В среду, 8 июля, российские войска продолжают терроризировать Киев и на этот раз попали в многоэтажку в Деснянском районе. На месте прилета дрона видны следы пожара и значительные разрушения.

Фото с места происшествия показал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Отметим, что удар пришелся по верхнему этажу 16-этажного жилого дома.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что возгорание произошло на верхнем этаже. Во время разведки спасатели эвакуировали и передали медикам пострадавшего ребенка. Спасатели продолжают работу на месте прилета.

На фото заметно, что пострадали несколько квартир. Также у соседних вылетели окна и рамы.

Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов
Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов
Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов
Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов
Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов
Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов
Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов
Дом в Деснянском районе после попадания дрона. Фото Ян Доброносов
Прилет дрона в Деснянском районе Киева – на месте работает ГСЧС
Спасатели работают на месте прилета. Фото Ян Доброносов

По словам Кличко, в результате российских атак уже пострадали 14 человек. Госпитализировали 9 раненых, в том числе 17-летнего парня. Погибли три человека.

На кадрах нашего фотокорреспондента заметно, как один из пострадавших в Деснянском районе забирает карета "скорой".

Прилет дрона в Деснянском районе Киева — сколько пострадавших
Пострадала в результате удара дрона. Фото Ян Доброносов
Прилет дрона в Деснянском районе Киева — люди собираются у дома
Возле дома, куда попал дрон, собираются люди. Фото Ян Доброносов
Прилет дрона в Деснянском районе Киева — люди собираются у дома
Возле дома, куда попал дрон, собираются люди. Фото Ян Доброносов
Прилет дрона в Деснянском районе Киева — как выглядит
Бизнес пострадал от удара дрона. Фото Ян Доброносов
Прилет дрона в Деснянском районе Киева
Место прилета в Деснянском районе. Фото Ян Доброносов
Место прилета в Деснянском районе
Автомобиль пострадал от прилета дрона. Фото Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" рассказывал, хватит ли России до зимы баллистических ракет для частых атак на Украину.

Теги:
#Киев #Ян Доброносов