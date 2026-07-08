Російський терор Києва триває: як виглядає багатоповерхівка після прильоту (репортаж Яна Доброносова)
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Як наслідок є постраждалі
У середу, 8 липня, російські війська продовжують тероризувати Київ і цього разу поцілили у багатоповерхівку у Деснянському районі. На місці прильоту дрона видно сліди пожежі та значні руйнування.
Кадри з місця події показав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Зауважимо, що удар прийшовся по верхньому поверху 16-поверхового житлового будинку.
Мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що загоряння сталось на верхньому поверсі. Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. Рятувальники продовжують роботу на місці прильоту.
На фото помітно, що постраждали кілька квартир. Також у сусідніх повилітали вікна і шибки.
За словами Кличка, внаслідок російських атак вже постраждало 14 людей. Госпіталізували 9 поранених, у тому числі 17-річного хлопця. Загинули троє людей.
На кадрах нашого фотокореспондента помітно, як одну з постраждалих у Деснянському районі забирає карета "швидкої".
Раніше "Телеграф" розповідав, чи вистачить Росії до зими балістичних ракет для частих атак на Україну.