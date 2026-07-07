Взрыв в Днепре и блэкаут в Белгороде. Хронология войны — день 1595

7 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 7 июля. Российские войска не прекращают атаки на украинские города, и одной из целей является АЗС. Также остается напряженной ситуация на фронте. За минувшие сутки произошло 214 боевых столкновений.

Как проходит 1595-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Днепре слышен взрыв.

Россию и оккупированные территории полетели атаковать дроны и ракеты.

Направление движения дронов и ракет на карте

Белгород под массированной атакой. В городе исчез свет. Также блэкаут на временно оккупированном Запорожье.

О происходящем 6 июля читайте в трансляции: Россия ударила по "Новой почте", а в Киеве выросло количество жертв. Хронология войны — день 1594

С ситуацией в Украине 5 июля можно ознакомиться в этом материале: Удары по Чернигову и Запорожью и подготовка новой атаки. Хронология войны — день 1593

О новостях и событиях 4 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Разговор Трампа и Зеленского и наибольший удар по Белгороду. Хронология войны – день 1592