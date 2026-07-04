Ужасный удар по Сумам и попадания в Белгороде. Хронология войны – день 1592

4 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 4 июля. Российские оккупанты заявят об успехах на фронте, в частности о якобы захвате Константиновки. Однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Также враг не прекращает удары по мирным украинским городам.

Как проходит 1592-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Белгороде после ракетного удара вспыхнула электроподстанция "Луч".

Последствия ракетного удара в Белгороде

Последствия ракетного удара в Белгороде

Еще один человек, тяжело раненный в результате российского авиаудара по Сумам, умер в больнице — ОВА. Российский удар унес жизни трех взрослых и ребенка, написал Григоров. 20 человек уже госпитализированы.

Половина из них – с тяжелыми ранениями, часть находится в операционных.

Ситуацией в Украине 3 июля можно ознакомиться в этом материале: Взрывы в Запорожье и попадание в дом в Сумах. Хронология войны – день 1591

О новостях и событиях 2 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Число погибших в Киеве продолжает расти, а россияне атакуют Кривой Рог. Хронология войны – день 1590

О происходящем 1 июля читайте в трансляции: Дроны атакуют Киев, а россияне подняли бомбардировщики. Хронология войны – день 1589