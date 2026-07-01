Взрывы на оккупированных территориях и соглашение Украины с Rheinmetall. Хронология войны – день 1589
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1 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре среда, 1 июля. Российские оккупанты усилили давление на фронте и преуспевают в Харьковской области. Тем временем украинские войска регулярно атакуют территорию РФ и ВОТ. В то же время мониторы предупреждают об угрозе масштабного обстрела для украинских городов.
Как проходит 1589-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 В оккупированном Мелитополе раздались взрывы, после чего исчез свет. Также звуки взрывов слышны в Донецке.
Украина договорилась с Rheinmetall о поставках артиллерийских боеприпасов на десятки миллионов евро. Производство по контракту уже приступили, и поставить Украине артиллерийские снаряды должны в первом квартале 2027 года.
Ситуацией в Украине 30 июня можно ознакомиться в этом материале: Взрывы в Московской области и угроза обстрела. Хронология войны – день 1588
О новостях и событиях 29 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Дедлайн РФ на захват Донбасса и перебои со светом в Сумах. Хронология войны – день 1587
О происходящем 28 июня читайте в трансляции: Странные заявления Путина о фронте, в Москве ввели ограничения на отпуск топлива. Хронология войны — день 1586