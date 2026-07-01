Вибухи на окупованих територіях та угода України з Rheinmetall. Хронологія війни – день 1589

1 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 1 липня. Російські окупанти посилили тиск на фронті та мають успіхи у Харківській області. Тим часом українські війська регулярно атакують територію РФ та ТОТ. Водночас монітори попереджають про загрозу масштабного обстрілу для українських міст.

Як проходить 1589-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В окупованому Мелітополі пролунали вибухи, після чого зникло світло. Також звуки вибухів чутно у Донецьку.

Україна домовилася з Rheinmetall про постачання артилерійських боєприпасів на десятки мільйонів євро. Виробництво за контрактом вже розпочали, і поставити Україні артилерійські снаряди мають у першому кварталі 2027 року

Із ситуацією в Україні 30 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Московській області та загроза обстрілу. Хронологія війни – день 1588

Про новини та події 29 червня "Телеграф" розповідав тут: Дедлайн РФ на захоплення Донеччини та перебої зі світлом у Сумах. Хронологія війни – день 1587

Про те, що відбувається 28 червня, читайте у трансляції: Дивні заяви Путіна про фронт, у Москві ввели обмеження на відпуск палива. Хронологія війни — день 1586