Майже вся РФ поринула у паливну кризу, масштабна пожежа на НПЗ у Краснодарському краї. Хронологія війни – день 1586

29 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі понеділок, 29 червня. Російські окупанти не зменшують тиску на фронті, продовжують тероризувати ударами тилові українські міста та області. Тим часом, не припиняються атаки дронів на Росію та тимчасово окуповані нею території України.

Як проходить 1587-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 червня — " Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі:

00:00 За підрахунками економічного оглядача Станіміра Добрева, перебої з паливом вже фіксуються в 90% російських регіонів, в яких проживає 95% населення РФ.

Карта дефіциту палива РФ по регіонах. Джерело: x.com/delfoo

Площа пожежі на НПЗ у Слов’янську-на-Кубані у Краснодарському краї досягла 20 тисяч квадратних метрів.

За даними OSINT-дослідника Radio & Nukes, дим від пожежі розтягнувся на сотні кілометрів і є найдовшим димним слідом за всю історію українських ударів по РФ.

Дим від палаючого НПЗ у Слов’янську-на-Кубані із супутника. Джерело: x.com/HamWa07

Із ситуацією в Україні 28 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Дивні заяви Путіна про фронт, у Москві ввели обмеження на відпуск палива. Хронологія війни — день 1586

Про новини та події 27 червня "Телеграф" розповідав тут: Вибух у Харкові та наслідки атаки дронів на Чернігів. Хронологія війни — день 1585

Про те, що відбувається 26 червня, читайте у трансляції: Атака на АЗС у Запоріжжі та вибухи в Сумах. Хронологія війни — день 1584