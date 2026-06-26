Тиск росіян біля Костянтинівки та наслідки атаки на Київ. Хронологія війни - день 1584

26 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі пʼятниця, 26 червня. Російські війська збільшують тиск на фронті. За минулу добу сталось 215 бойових зіткнень. Водночас Україну може чекати наступ з території Білорусі.

Як проходить 1584-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни намагаються просочитися в Костянтинівку на Донеччині — цю інформацію нам підтвердили в оперативному командуванні "Схід". Однак там кажуть, що оточення чи напівоточення міста немає.

Костянтинівка на карті DeepState

У Дарницькому районі Києва внаслідок удару РФ загорілися складські будівлі, ліквідація пожежі триває, — ДСНС. Як додав мер, двоє людей постраждали.

Близько 300 БПЛА прямо зараз летять атакувати РФ та тимчасово окупований Крим.

Дрони летять атакувати Росію - карта

Про новини та події 25 червня "Телеграф" розповідав тут: Вибух у Сумах та допомога від Швеції. Хронологія війни — день 1583

Про те, що відбувалося 24 червня, читайте у трансляції: Операція в Криму йде по плану, а Україна може примусити Росію до миру. Хронологія війни — день 1582

Ситуацією в Україні 23 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибух у Харкові та збій у системі спостереження за ракетами. Хронологія війни — день 1581