Паливна криза бʼє по кишені росіян, а дрони та ракети летять атакувати РФ. Хронологія війни - день 1583

25 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі четвер, 25 червня. Російський тиск на фронті за минулу добу суттєво зменшився, адже було зафіксовано всього 148 боїв. Найгарячішими залишаються Покровський, Словʼянський та Костянтинівський напрямки.

Як проходить 1583-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Понад 10 ракет (на карті позначені зеленим) та 300 дронів (на карті позначені червоним) летять атакувати Росію та тимчасово окуповані території.

Напрямок руху дронів та ракет, які летять атакувати Росію та тимчасово окуповані території

Колишній президент Польщі Александр Квасневський переконаний, що становище у російсько-українській війні у найближчі місяці наблизиться до реального перемир’я.

Ціни на бензин у Росії показали рекордний стрибок за 20 років після ударів по НПЗ, — Bloomberg. За тиждень з 16 по 22 червня бензин у Росії подорожчав відразу на 3% і досяг 71,2 рубля за літр. Bloomberg зазначає, що це найбільше тижневе зростання як мінімум за останні два десятиліття.

Причиною стали українські удари по нафтопереробних заводах. Через пошкодження НПЗ країною почалися перебої з паливом, панічні закупівлі та дефіцит на окремих заправках.

Ріст цін на бензин у Росії

Ріст цін на бензин у Росії

Зеленський працює досить добре і утримує свої позиції, у нього справи зараз йдуть непогано, — Трамп.

Про новини та події 24 червня "Телеграф" розповідав тут: Операція в Криму йде по плану, а Україна може примусити Росію до миру. Хронологія війни — день 1582

Про те, що відбувалося 23 червня, читайте у трансляції: Вибух у Харкові та збій у системі спостереження за ракетами. Хронологія війни — день 1581

Ситуацією в Україні 22 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни тікають з коси у Криму та вдарили КАБами по Сумах. Хронологія війни — день 1580