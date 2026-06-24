Дрони летять атакувати Росію, а ворог посилює тиск на фронті. Хронологія війни - день 1582

24 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 24 червня. Росіяни посилюють тиск на фронті. За минулу добу сталось 205 бойових зіткнень, найзапекліші бої відбуваються на Донеччині та Запоріжжі. Тим часом ворог не припиняє повітряні атаки, внаслідок яких трагічно гинуть українці.

Як проходить 1582-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Понад 300 дронів знову летять атакувати РФ та об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Напрямок руху дронів, які летять атакувати Росію та окуповані території - карта

Про новини та події 23 червня "Телеграф" розповідав тут: Вибух у Харкові та збій у системі спостереження за ракетами. Хронологія війни — день 1581

Про те, що відбувалося 22 червня, читайте у трансляції: Росіяни тікають з коси у Криму та вдарили КАБами по Сумах. Хронологія війни — день 1580

Ситуацією в Україні 21 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Графіки відключень в Криму та підрив цивільних на Харківщині. Хронологія війни — день 1579