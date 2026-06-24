Дроны летят атаковать Россию, а враг усиливает давление на фронте. Хронология войны — день 1582

24 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре среда, 24 июня. Россияне усиливают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 205 боевых столкновений, самые ожесточенные бои проходят в Донецкой и Запорожской областях. Тем временем враг не прекращает воздушные атаки, в результате которых трагически гибнут украинцы.

Как проходит 1582-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Более 300 дронов снова летят атаковать РФ и объекты на временно оккупированных территориях.

Направление движения дронов, которые летят атаковать Россию и оккупированные территории — карта

О новостях и событиях 23 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Взрыв в Харькове и сбой в системе наблюдения за ракетами. Хронология войны — день 1581

О том, что происходило 22 июня, читайте в трансляции: Россияне сбегают из косы в Крыму и ударили КАБами по Сумам. Хронология войны — день 1580

Ситуацией в Украине 21 июня можно ознакомиться в этом материале: Графики отключений в Крыму и подрыв гражданских в Харьковской области. Хронология войны — день 1579