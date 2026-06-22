Зеленский обещает дроны на 3000 км, а Беларусь глушит связь. Хронология войны — день 1580

22 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре понедельник, 22 июня. Бои на фронты не утихают — за минувшие сутки было зафиксировано более 200 боевых столкновений. Также не прекращаются обстрелы пограничных областей.

Как проходит 1580-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские пропагандисты пишут, что Беларусь заглушила российского оператора "МТС" после угроз Зеленского. Ранее президент Украины говорил, что если Беларусь не уберет ретрансляторы в течение недели, это сделает Украина.

Кроме того, Зеленский утверждал, что новые украинские дроны будут доставлять цели на расстоянии более 3 тысяч километров: "Два новых дрона Fire Point поразили цель, напрямую – 2070 километров. Они будут достигать 3 тысяч плюс. Это новые дроны. Мы будем идти дальше, потому что мы понимаем, где их военные заводы, нефть"

В Севастополе так называемые "власти" приняли решение ввести ряд ограничительных мер. Под ограничения попали общественный транспорт, супермаркеты и массовые мероприятия.

Тем временем карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 22.06.2026

О новостях и событиях 21 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Графики отключений в Крыму и подрыв гражданских в Харьковской области. Хронология войны — день 1579

О происходящем 20 июня читайте в трансляции: Последствия атаки на почтовый терминал под Харьковом. Хронология войны — день 1578

Ситуацией в Украине 19 июня можно ознакомиться в этом материале: Новые заявления Трампа об Украине и лишение Зеленского польского ордена. Хронология войны — день 1577