Польша хочет место на переговорах, а Россия сбавила давление на фронте. Хронология войны - день 1578

20 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре суббота, 20 июня. Российские оккупанты ощутимо снизили давление на фронте, ведь за минувшие сутки произошло 131 боевое столкновение. Однако львиная доля усилий врага систематически направлена на Покровское и Гуляйпольские направления. Тем временем Украина пытается нивелировать угрозу со стороны Беларуси, ведь президент Владимир Зеленский поставил ультиматум правителю РБ Александру Лукашенко.

Как проходит 1578-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Симферополе слышны взрывы.

Польша должна принимать непосредственное участие в переговорах с РФ, иначе мы не будем придерживаться ни одного из соглашений, — премьер-министр Польши Туск

О том, что происходило 19 июня, читайте в трансляции: Новые заявления Трампа об Украине и лишение Зеленского польского ордена. Хронология войны — день 1577

Ситуацией в Украине 18 июня можно ознакомиться в этом материале: Россияне пытались прорваться возле Малой Токмачки. Хронология войны — день 1576

О новостях и событиях 17 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский встретится с Рютте, а в Запорожье остановки защитят от дронов. Хронология войны — день 1575