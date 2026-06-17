Последствия атаки в Запорожье и новый дрон россиян. Хронология войны — день 1575

17 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре среда, 17 июня. Российское давление на фронте несколько уменьшилось по сравнению с предыдущими днями. За прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений, львиная доля пришлась на Покровское и Гуляйпольское направления. Тем временем дипломатический процесс по приближению мира может получить новый толчок на фоне саммита "Большой семерки".

Как проходит 1575-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Запорожье повреждено образовательное учреждение из-за атаки. Враг нанес 5 ударов по городу.

Пожар в Запорожье после удара россиян

Известно, что погиб один человек, трое пострадали – ОВА. Также глава ОВА Иван Федоров добавил, что в результате вражеского удара произошел пожар в жилом доме и торговом центре.

У оккупантов РФ появился дешевый реактивный ударный дрон. Бойцы ВСУ заметили на фронте неизвестный реактивный дрон окупантов РФ.

По данным Сергея "Флеша" Бескрестнова, беспилотник очень примитивный, но скоростной и имеет аналоговую "картинку". Боевая часть до 4 кг, а скорость до 300 км/ч.

Обломки дешевого дрона. Фото: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Враг пытается его использовать как противодействие зенитным дронам украинских малых огневых групп.

О происходящем 16 июня читайте в трансляции: Окно возможностей для Украины и авиакатастрофа с военным самолетом. Хронология войны — день 1574

Ситуацией в Украине 15 июня можно ознакомиться в этом материале: Лукашенко принес извинения Зеленскому, а россияне атаковали зоопарк в Харькове. Хронология войны — день 1573

О новостях и событиях 14 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Россия атакует "Шахедами", есть вероятность массированной атаки. Хронология войны — день 1572