В Запорожье перебои со светом после взрывов, а дроны летят атаковать РФ. Хронология войны — день 1572

14 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре воскресенье, 14 июня. Российское давление на фронте несколько уменьшилось, ведь количество боев за минувшие сутки составило 179. Россияне больше всего давят в Донецкой и Запорожской областях. Тем временем, украинские дроны летят атаковать временно оккупированные территории, а также Россию.

Как проходит 1572-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Запорожье были слышны взрывы. В городе начались перебои со светом.

Во временно оккупированном Донецке были слышны взрывы. Около 300 дронов летят атаковать Россию.

Направление движения дронов на карте

Ситуацией в Украине 13 июня можно ознакомиться в этом материале: Россия строит военные базы на территории Европы, а дроны атакуют Киевщину. Хронология войны — день 1571

О новостях и событиях 12 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Россия готовит удар "Орешником" и атакует железную дорогу под Харьковом. Хронология войны — день 1570

О том, что происходило 11 июня, читайте в трансляции: Угроза удара "Орешником" и взрывы на оккупированных территориях. Хронология войны — день 1569