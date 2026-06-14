У Запоріжжі перебої зі світлом після вибухів, а дрони летять атакувати РФ. Хронологія війни - день 1572

14 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі неділя, 14 червня. Російський тиск на фронті дещо зменшився, адже кількість боїв за минулу добу склала 179. Росіяни найбільше тиснуть у Донецькій та Запорізькій областях. Тим часом українські дрони летять атакувати тимчасово окуповані території, а також Росію.

Як проходить 1572-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Запоріжжі було чутно вибухи. У місті почались перебої зі світлом.

У тимчасово окупованому Донецьку було чутно вибухи. Близько 300 дронів летять атакувати Росію.

Напрямок руху дронів на карті

Ситуацією в Україні 13 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія будує військові бази біля Європи, а дрони атакують Київщину. Хронологія війни — день 1571

Про новини та події 12 червня "Телеграф" розповідав тут: Росія готує удар "Орєшніком" і атакує залізницю під Харковом. Хронологія війни — день 1570

Про те, що відбувалося 11 червня, читайте у трансляції: Загроза удару "Орєшніком" та вибухи на окупованих територіях. Хронологія війни — день 1569