Відбій загрози по "Орєшніку" та атака дронів на Росію. Хронологія війни - день 1570

12 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі пʼятниця, 12 червня. Поки росіяни не зменшують тиск на фронті, Україна продовжує завдавати ударів по окупованих територіях та по Росії. Однією з основних цілей є Крим і його ізоляція від материкової частини. Тим часом нова доба почалась з загрози удару "Орєшніком", яка не підтвердилась.

Як проходить 1570-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 По всій Україні було оголошено відбій повітряної тривоги. Загроза удару "Орєшніком" не підтвердилась.

У тимчасово окупованому Луганську зникло світло після вибуху. Тим часом відомо, що близько 150 дронів полетіли у напрямку ТОТ та російських областей.

Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї РФ в ніч на 11 червня. На території заводу спалахнула пожежа, повідомляють у Генштабі. Наслідки ураження уточнюють.

Про новини та події 11 червня "Телеграф" розповідав тут: Загроза удару "Орєшніком" та вибухи на окупованих територіях. Хронологія війни — день 1569

Про те, що відбувалося 10 червня, читайте у трансляції: Влучання дрона у Павлограді та питання демобілізації. Хронологія війни — день 1568

Ситуацією в Україні 9 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Допомога від Німеччини та наслідки атаки на Запоріжжя. Хронологія війни — день 1567