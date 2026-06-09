Вибухи на окупованих територіях та пожежа на нафтобазі в РФ. Хронологія війни - день 1567

9 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі вівторок, 9 червня. Російські війська посилили тиск на фронті. Найбільше боїв сталось на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Також окупанти чимало атакують на Словʼянському та Лиманському відтинках фронту. Тим часом на дипломатичному треку спостерігається певне пожвавлення. Адже, окрім обговорення вимог європейців щодо мирної угоди для України, зʼявилась інформація про розмову Володимира Зеленського з представниками Трампа у переговорах з РФ.

Як проходить 1567-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Донецьку та Джанкої (Крим) чутно вибух.

Нафтобаза "Грушовая" у Новоросійську зазнала повторної атаки, на місці вирує пожежа. Тим часом дронова небезпека також у Ростовській, Курській, Бєлгородській, Брянській областях, на Кубані, у т.о. Криму, а також на т.о. Донеччині та Луганщині.

Вибух на нафтовій базі

Вибух на нафтобазі

Про новини та події 8 червня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером, а у Запоріжжі вибухи. Хронологія війни — день 1566

Про те, що відбувалося 7 червня, читайте у трансляції: Зеленський підтвердив зустріч з Абрамовичем, а росіяни вбили поліцейського дроном. Хронологія війни — день 1565

Ситуацією в Україні 6 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Обстріл траси Харків-Суми та чутки про новий пакет допомоги від НАТО. Хронологія війни — день 1564