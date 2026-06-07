Росія атакувала катери і насилає дрони. Хронологія війни - день 1565

7 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі неділя, 7 червня. На фронті стало дещо менше бойових зіткнень — за минулу добу зафіксували менше 200 боїв, при цьому найбільше їх було на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Тим часом Росія змінює тактику і пробує перерізати логістичні шляхи.

Як проходить 1565-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія атакувала два катери Морської пошуково-рятувальної служби, є постраждалі, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

В повітряному просторі України є ворожі дрони, в деяких областях оголошено тривогу.

Тим часом карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої 07.06.2026

Про новини та події 6 червня "Телеграф" розповідав тут: Обстріл траси Харків-Суми та чутки про новий пакет допомоги від НАТО. Хронологія війни — день 1564

Про те, що відбувалося 5 червня, читайте у трансляції: У Криму припиняється продаж бензину, а у Харкові вибух. Хронологія війни — день 1563

Ситуацією в Україні 4 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У США та Росії відреагували на лист Зеленського до Путіна. Хронологія війни — день 1562