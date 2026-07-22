Начальника Генштабу ЗСУ звільнили, а Драпатий відреагував на призначення главкомом. Хронологія війни – день 1610

22 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 22 липня. Поки в Україні змінюють головнокомандувача ЗСУ, російські окупанти продовжують тиснути на фронті. Не вщухають й атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема під регулярними нальотами дронів Одеська область.

Як проходить 1610-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Андрія Гнатова звільнили з посади начальника Генерального штабу. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, новим начальником Генерального штабу стане Володимир Горбатюк, який замінить Гнатова на цій посаді.

Офіційного указу про призначення Володимира Горбатюка наразі ще немає.

Служіння Україні завжди було для мене честю, — Драпатий відреагував на призначення головкомом ЗСУ.

Про те, що відбувалося 21 липня, читайте у трансляції: Зеленський звільнив Сирського та призначить Драпатого головкомом ЗСУ. Хронологія війни – день 1609

Із ситуацією в Україні 20 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія вдарила по "Епіцентру" та будинку у Сумах. Хронологія війни – день 1608

Про новини та події 19 липня "Телеграф" розповідав тут: Росія атакувала КАБами Запоріжжя та Донецьку область, ракетами – цивільне судно біля Одеси. Хронологія війни – день 1607