Новая атака на склады Wildberries и успехи украинского F-16. Хронология войны — день 1610

22 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 22 июля. Пока в Украине и сменяют главнокомандующего ВСУ, российские оккупанты продолжают давить на фронте. Не утихают и атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности в Одесской и Сумской областях. Тем временем украинские дроны в очередной раз посетили российские регионы, устроив зрелищное фаер-шоу.

Как проходит 1610-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

06:50 Еще два крупных хаба компании Wildberries этой ночью познакомились с "добрыми дронами". Масштабные пожары фиксируются на складах в Краснодаре и Ставропольском крае РФ. Огромные столбы дыма видны за многие километры от эпицентров возгораний.

Ночью также было неспокойно в оккупированном Крыму. Сообщалось о взрывах в Севастополе, Алуште, Ялте, Феодосии. Кстати, в Ялте после атаки частично пропало электричество, пишет "Крымский ветер".

Не обошлось и без российских атак по мирным городам Украины. Враг наносил удары по Запорожью, Сумам, Одессе. Подробности ожидаем от Воздушных Сил и местных администраций.

Советник президента Сергей Бескрестнов ("Флеш") анонсировал новые технологии РЭБ для противодействия российским "шахедам", действующим через МЭШ-сеть. По его словам, наши военные уже тестируют на полигонах различные варианты противодействия средствам врага.

Президент Зеленский предлагал Михаилу Федорову должность вице-премьера по технологическому развитию и другие посты в правительстве, но Федоров отказался, поскольку "не понимает, почему его уволили из Минобороны". Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Украинский F-16 впервые сбил в ходе воздушного боя российский истребитель. Об этом во время слушаний в Комитете Сената по ассигнованиям в Вашингтоне сообщил генерал армии США Дэн Кейн.

00:00 Андрей Гнатов уволен с должности начальника Генерального штаба. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, новым начальником Генерального штаба станет Владимир Горбатюк, который заменит Игната на этом посту.

Официального указа о назначении Владимира Горбатюка пока нет.

Служение Украине всегда было для меня честью, — Драпатый отреагировал на назначение главкомом ВСУ.

О том, что происходило 21 июля, читайте в трансляции: Зеленский уволил Сырского и назначит Драпатого главкомом ВСУ. Хронология войны – день 1609

С ситуацией в Украине 20 июля можно ознакомиться в этом материале: Россия ударила по "Эпицентру" и дома в Сумах. Хронология войны – день 1608

О новостях и событиях 19 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Россия атаковала КАБами Запорожье и Донецкую область, ракетами — гражданское судно возле Одессы. Хронология войны – день 1607