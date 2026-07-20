Сырский извинился перед Федоровым, а Зеленский поговорил с новым премьером Британии. Хронология войны – день 1608

20 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре понедельник, 20 июля. Пока Украина успешно "выносит" российскую морскую логистику, россияне продолжают давить на фронт и бить по украинским городам, предприятиям и гражданским морским судам.

Как проходит 1608-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

20:00 Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким, — Сырский к Федорову

Когда меня обвиняют в "отсутствии стратегии", напомню простую вещь: стратегия войны — не публичный документ и не пост в соцсетях.

Я служу в армии более 40 лет. Я армейский человек: я не ставлю ультиматумов своему руководителю и не управляю войсками через мессенджеры.

Самый странный упрек, который я слышал — что я якобы "не хочу воевать дронами". Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал я.

Новые контракты были представлены более месяца назад. Их подписали около 2000 военнослужащих на миллионную армию.

Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали, и мы готовы к переменам.

Провел первый разговор с новым премьером Британии Энди Бернемом, поддержка Украины и дальше будет крепкой, — Зеленский.

17:40 В результате удара РФ по Одессе 3 человека погибли, еще 6 — ранены, сообщают в ГСЧС.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" могли оказаться в российском плену после зачистки Константиновки Донецкой области.

Дело в том, что российское Минобороны обнародовало видео с двумя бойцами ВСУ, которые держат украинские флаги с фото президента и главкома, заявив, что военные взяты в плен. По словам россияне, это якобы Евгений Мосин и Сергей Столярский.

Тем временем OSINT-сообщество "Киберборошно" подтвердило, что оба человека на видео россиян являются военнослужащими одного штурмового батальона 425 ОШП "Скеля", которые в момент плена находились на позициях.

В то же время 20 июля 425 отдельный штурмовой полк "Скеля" вышел с заявлением о пленении своих военнослужащих в Константиновке. Военные заявили, что "российская пропаганда пытается представить отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке".

"Скеля" не уточнила, сколько бойцов оказались в плену и не дала имен.

Штурмовики отметили, что "знают о распространенной российскими ресурсами информации о пленении военнослужащих. В настоящее время идет работа по установлению всех обстоятельств происшествия".

Константиновка на карте DeepState

16:30 Число раненых в Павлограде возросло до 15. Десять человек остаются в больницах. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Информацию о последствиях удара продолжают уточнять.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал общественную реакцию на последние внутренние изменения в Украине. Он заявил, что позиция общества услышана, а ситуация решается "профессионально, конструктивно и в пользу государства".

Буданов подчеркнул, что дискуссия является нормальной для демократической страны, однако призвал не допустить провокаций, которые могут навредить национальной безопасности.

"Не хейтите друг друга. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Не дождетесь", — заявил он.

Буданов также заверил: "Работа идет. Результаты будут".

Между тем, советник президента Дмитрий Литвин сказал, что новых назначений не стоит ожидать именно сегодня.

Информация об увольнении Главнокомандующего Сырского с должности не соответствует действительности, — Генштаб.

Зеленский провел встречу с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким.

15:45 Зеленский встретился с Михаилом Драпатым.

15:30 Зеленский провел встречу с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком. Отметим, что тем временем распространяется информация, что начальник Генштаба Игнатов якобы будет уволен.

14:00 СБУ нанесла удар по координационному центру ФСБ РФ на временно оккупированной территории Херсонской области. Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ РФ, который располагался в одном из пансионатов на временно оккупированной территории Херсонской области. По предварительным оценкам, в координационном центре ФСБ могли находиться около 100 военнослужащих. Также результаты разведки СБУ подтвердили, что на территории объекта находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были сооружены инженерные заграждения и подземные укрытия. В ходе спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ было сбито 13 беспилотников СБУ. В результате удара возник масштабный пожар.

Кир Стармер больше не является премьер-министром Великобритании. О завершении своего пребывания в должности он объявил во время выступления на Даунинг-стрит, сообщает ВВС.

Число раненых в Павлограде в результате атаки на город уже возросло до 15 человек, — Днепропетровская ОВА.

В понедельник, 20 июля, ожидается заседание Ставки при президенте Украины. Об этом пишет специальная корреспондентка "ТСН" Юлия Кириенко-Меринова.

"Сегодня должны принять решение. Я надеюсь. Сегодня также некоторые представители высшего командования едут в Киев. Тоже для продолжения "отбора" на пост ГК. Решение должно быть принято. Уже невозможно его затягивать", — отметила она.

12:10 Два человека погибли, ещё восемь — ранены в результате удара по Павлограду, — Днепропетровская ОВА. В состоянии средней тяжести госпитализированы двое мужчин — 56 и 38 лет — и две женщины — 87 и 48 лет. Остальные пострадавшие, среди которых годовалая девочка, сейчас проходят обследование. В городе повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Минобороны Украины: С начала 2026 года удалось уничтожить или тяжело ранить 193 500 российских оккупантов. Всего с января Подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 1 миллиона подтвержденных вражеских целей. Отмечается, что именно БПЛА в настоящее время обеспечивают около 90% всех поражений противника.

11:10 В Одесской области прогремело несколько взрывов после объявления воздушной тревоги в связи с применением баллистического оружия. Как сообщали мониторинговые группы, по региону были выпущены две ракеты "Оникс".

Ракета "Оникс". Инфографика: "Телеграф"/ШИ

В ночь на 20 июля Силы обороны ликвидировали в России, Чёрном море и оккупированном Крыму ряд важных целей, сообщил глава СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. В частности:

поражено 7 судов теневого флота (3 танкера и 4 сухогруза);

выведены из строя 7 энергоузлов и подстанций на полуострове;

уничтожено 6 элементов ПВО противника в Краснодарском крае РФ.

В Павлограде Днепропетровской области россияне нанесли удар КАБом по жилому многоэтажному дому. Произошел пожар, есть разрушения. Данных о пострадавших пока не поступало.

09:10 В результате ударов российских войск по гражданскому иностранному судну в Чёрном море погибло 10 человек, сообщает "Суспільне Одеса". Погибшие — моряки в возрасте от 19 до 53 лет. На борту судна, перевозившего кукурузу, всего находилось 17 членов экипажа — сирийские и индийские граждане, а также украинский лоцман.

В Николаеве с утра раздавались взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Добрые дроны", вероятно, посетили военный аэродром в Ейске Краснодарского края РФ. Об этом сообщает "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковых снимков. В районе аэродрома фиксируется пожар. Тепловые сигнатуры отмечаются вблизи склада горюче-смазочных материалов.

Спутники фиксируют пожары в Краснодарском крае РФ. Фото: Крымский ветер

В Днепропетровской области враг атаковал сразу несколько районов.

В Никопольском районе повреждены частный дом и автомобили. Под российским обстрелом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Покровская ОТГ.

В Криворожском районе взрывы раздавались в Грушевской общине. Повреждены автомобили.

В Павлограде зафиксированы попадания по рынку и складу логистической компании, сообщили в ОВА.

В российском Подмосковье ночью было довольно громко — "добрые дроны" поразили крупнейший логистический хаб Wildberries и нефтебазу.

Утром россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В МВА сообщили о повреждениях инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало. На месте попадания работают все необходимые службы.

Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 20 июля 2026

07:20 В Запорожье, Одессе и Николаеве этой ночью слышали взрывы. В Запорожье произошло попадание по дачному кооперативу, горели дома. Двум людям потребовалась медицинская помощь.

Громко было и во временно оккупированном Крыму — особенно вблизи Алушты и Ялты. Зафиксировано несколько очагов возгорания после попаданий по важным для врага инфраструктурным объектам, ждем подробностей.

"Добрые дроны" снова добрались до Подмосковья и других регионов РФ. Обозреватели подтверждают попадания по ещё нескольким логистическим хабам компании Wildberries, также произошло возгорание на нефтебазе "Львовская" и в крупном промышленном парке "Гривно". Последствия уточняются.

CNN: После очередной недели взаимных ударов между США и Ираном нефть снова подорожала. На данный момент стоимость "черного золота" марки Brent выросла на 3% — сейчас за баррель просят примерно 90,78 доллара.

00:00 Попадание ударного дрона по АЗС в Шевченковском районе Харькове, сообщил мер Игорь Терехов.

О происходящем 19 июля читайте в трансляции: Россия атаковала КАБами Запорожье и Донецкую область, ракетами – гражданское судно возле Одессы. Хронология войны – день 1607

С ситуацией в Украине 18 июля можно ознакомиться в этом материале: У россиян разбился вертолет, а Зеленский отреагировал на протесты. Хронология войны — день 1606

О новостях и событиях 17 июля Телеграф рассказывал здесь: Назначение Зеленского и новый украинский перехватчик Циклоп. Хронология войны – день 1605