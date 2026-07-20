Дроны устроили зажигательную ночь в оккупированном Крыму. Под удар попала Ялта и не только (фото и видео)
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Жители полуострова информируют о перебоях со светом
В ночь на понедельник, 20 июля, беспилотники масштабно атаковали оккупированный Крым. Взрывы гремели в Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи.
Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", предварительно в Алуште мог быть прилет в электроподстанцию ПС 110/10 кВ "Алушта" в районе очистных сооружений. По данным местных жителей, после взрыва в городе пропал свет.
Кроме того (данные не подтверждены) был прилет в воинскую часть пограничной службы ФСБ в районе поселка Семидворье.
Громко было также в Ялте, курортный город находился под массированной атакой. После взрыва там возник мощный пожар на холме Дарсан. По предварительным данным, поражен объект энергетики. Местные жители сообщают о перебоях со светом.
Кроме того, местные паблики писали о взрывах в районе Балаклавской теплоэлектростанции. На фоне атаки оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 20 июля Подмосковье атаковали сотни дронов. Поражены, по меньшей мере, три важных объекта в Московской области — снова логистический комплекс Wildberries, один из крупнейших индустриально-логистических парков в России и нефтебаза.