Дроны устроили зажигательную ночь в оккупированном Крыму. Под удар попала Ялта и не только (фото и видео)

Жители полуострова информируют о перебоях со светом

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь на понедельник, 20 июля, беспилотники масштабно атаковали оккупированный Крым. Взрывы гремели в Алуште, Ялте, Феодосии и Керчи.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", предварительно в Алуште мог быть прилет в электроподстанцию ПС 110/10 кВ "Алушта" в районе очистных сооружений. По данным местных жителей, после взрыва в городе пропал свет.

Кроме того (данные не подтверждены) был прилет в воинскую часть пограничной службы ФСБ в районе поселка Семидворье.

Громко было также в Ялте, курортный город находился под массированной атакой. После взрыва там возник мощный пожар на холме Дарсан. По предварительным данным, поражен объект энергетики. Местные жители сообщают о перебоях со светом.

После атаки БПЛА в Ялте возник пожар. Фото: Exilenova+

Предварительно поражен энергетический объект. Фото: Exilenova+

Пожар на Дарсане. Фото: Крымский ветер

Кроме того, местные паблики писали о взрывах в районе Балаклавской теплоэлектростанции. На фоне атаки оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 20 июля Подмосковье атаковали сотни дронов. Поражены, по меньшей мере, три важных объекта в Московской области — снова логистический комплекс Wildberries, один из крупнейших индустриально-логистических парков в России и нефтебаза.