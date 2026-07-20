Подмосковье атаковали сотни дронов: пылают гигантские логистические хабы и нефтебаза (фото и видео)

Пылает самый большой хаб "Вайлдберриз"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Ночью и ранним утром в понедельник, 20 июля, Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. По предварительным данным, поражены по меньшей мере три важных объекта в Московской области — снова логистический комплекс Wildberries, нефтебаза и логистический парк.

Поражение подтвердили осинт-аналитики Telegram-канала Dnipro Osint. По их данным, несколько дронов попали в логистический комплекс Wildberries в Коледино (Подольск, Московский округ). Это самый большой сортировочный центр компании.

Кроме того, беспилотники поразили склады логистического парка Южные Врата вблизи н. п. Белые Столбы. На месте начался масштабный пожар, некоторые склады уничтожены. Также БПЛА попали в нефтебазу во Львовском.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 вечера накануне и до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников. Он утверждает, что большинство якобы "нейтрализовано силами ПВО на дальних подступах". Еще 85 БПЛА, пишет российский чиновник, "уничтожены на подлете к Москве".

Пылает Wildberries в Подольске — что о нем известно

Логистический центр Wildberries в Коледино (Подольск, Московский округ) является крупнейшим хабом компании. После атаки дронов там возник масштабный пожар.

Внимание! Некоторые видео могут содержать ненормативную лексику

Логистические хабы маркетплейса Wildberries россияне используют для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В субботу, 18 июля, были атакованы два из них — в Московской и Тамбовской областях. Состав в Электростали (Московская область) охватил сильнейший пожар.

Логистический парк "Южные Врата" попал под атаку

Беспилотники также поразили логистический парк "Южные Врата" вблизи Домодедово. Это один из самых больших индустриально-логистических парков в России. Его общая площадь превышает 600 000 кв. м, а территория составляет около 140 гектаров.

Комплекс расположен в районе микрорайона Белые Столбы, в 37 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Территория работает как крупный логистический и распределительный центр, фулфилмент-хаб для маркетплейсов и промышленных компаний.

Нефтебаза и промышленный парк

Также под удар попала Подольская нефтебаза, там возникло возгорание. По предварительным данным, атакован еще и промышленный парк "Гривно" в районе населенного пункта Мотовилово.

Ранее "Телеграф" сообщал об атаке на Россию 18 июля. Кадры мощного пожара на Wildberries облетели сеть.