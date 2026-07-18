Сотни дронов атаковали Россию, вражеская ПВО работала по домам. Горят склады и нефтебаза (фото и видео)

Российские источники пишут о погибших

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В ночь на субботу, 18 июля, Россию массированно атаковали дроны. После атаки возник масштабный пожар на складе маркетплейса Wildberries в городе Котовск Тамбовской области, а также, предварительно, на НПЗ в Московской области.

Котовск

Как сообщает Exilenova+, в ходе атаки российская ПВО фактически обстреливала жилые дома, пытаясь сбить дроны. Вероятно, именно от этого или работы РЭБ вспыхнул состав Wildberries. Местные власти заявили, что в Котовске якобы погибли семь человек, еще более двух десятков пострадали.

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Дым после попадания. Фото: Exilenova+

Символическая фотография. Фото: Exilenova+

Пожар очень масштабный. Фото: Exilenova+

Электросталь

Кроме того, в результате атаки и работы вражеской ПВО возник масштабный пожар в городе Электросталь Московской области. По разным данным, там горит либо нефтебаза, либо предприятие, либо тоже склад маркетплейса Wildberries. Состав Wildberries в Электростали второй по объему обработки заказов логистический объект компании в России.

Ногинск

В соседнем Ногинске (Московская область) также возникло масштабное возгорание. По предварительным данным, там горит НПЗ. Под удар, вероятно, попала нефтебаза, принадлежащая компании "Мострансснефть".

При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20:30 17 июля в направлении Московского региона якобы летело более 370 беспилотников. Большинство из которых, якобы нейтрализовано силами ПВО на дальних подступах, а 64 дрона, говорит он, уничтожены на подлете к Москве.

В городе Владимир Владимирской области в результате работы вражеской ПВО загорелась многоэтажка. Пылало несколько квартир.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 13 июля дроны атаковали Москву и область. РосПВО сбивала их прямо на головы местных.