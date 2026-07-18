Сотні дронів атакували Росію, ворожа ППО працювала по будинках. Палають склади та нафтобаза (фото та відео)

Російські джерела пишуть про загиблих

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В ніч на суботу, 18 липня, Росію масовано атакували дрони. Після атаки виникла масштабна пожежа на складі маркетплейсу Wildberries у місті Котовськ Тамбовської області, а також, попередньо, на НПЗ у Московській області.

Котовськ

Як повідомляє Exilenova+, в ході атаки російська ППО фактично обстрілювала житлові будинки, намагаючись збити дрони. Ймовірно, саме від цього, або роботи РЕБ, спалахнув склад Wildberries. Місцева влада заявила, що у Котовську нібито загинуло семеро людей, ще понад два десятки постраждали.

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Дим після влучання. Фото: Exilenova+

Символічне фото. Фото: Exilenova+

Пожежа дуже масштабна. Фото: Exilenova+

Електросталь

Крім того, в результаті атаки та роботи ворожої ППО виникла масштабна пожежа в місті Електросталь Московської області. За різними даними, там горить або нафтобаза, або підприємство, або теж склад маркетплейсу Wildberries. Склад Wildberries в електросталі другий за обсягом обробки замовлень логістичний об'єкт компанії в Росії.

Ногинськ

У сусідньому Ногинську також виникло масштабне займання. За попередніми даними, там палає НПЗ. Під удар, ймовірно, потрапила нафтобаза, що належить компанії "Мострансснефть".

При цьому мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 20:30 у напрямку Московського регіону нібито летіло понад 370 безпілотників. Більшість з яких, нібито була нейтралізована силами ППО на далеких підступах, а 64 дрони, каже він, знищені на підльоті до Москви.

У місті Владимир Владимирської області внаслідок роботи ворожої ППО загорілася багатоповерхівка. Палало кілька квартир.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 13 липня дрони атакували Москву та область. РосППО збивала їх просто на голови місцевих.