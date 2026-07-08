Дрони навідалися до важливих об'єктів у Росії. Після вибухів палають НПЗ та аеродром, уражено танкери (фото і відео)

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В ніч на середу, 8 липня, в кількох районах Росії пролунали вибухи. Після атаки дронами, спалахнули пожежі на важливих об'єктах ворога.

Нижньокамськ (Татарстан) — один з найбільших НПЗ у Росії

За попередніми даними, дрони уразили великий нафтопереробний завод "Танеко" у Нижньокамську за понад 1100 кілометрів від кордону з Україною. Спалахнула дуже масштабна пожежа, її видно навіть з інших міст Татарстану.

Після атаки над НПЗ здіймається чорний дим. Фото: Supernova+

Осередків займання - кілька. Фото: Supernova+

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Також є дані, що під удар могло потрапити нафтохімічне підприємство "Нижньокамськнафтохім" у Нижньокамську. На кадрах, які публікують очевидці, видно кілька осередків пожежі на території промислової зони. Це — найбільше нафтохімічне підприємство Росії, що входить до холдингу "СІБУР".

"Танеко" (Нижньокамський НПЗ) — один із найбільших сучасних нафтопереробних комплексів Росії. Його проєктна потужність складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Попереднє ураження підприємства було у ніч на 12 червня 2026 року.

Цей НПЗ випускає автомобільні бензини стандарту Євро-5, дизельне пальне, авіаційний гас, зріджені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми. Серед його продукції також базові олії та інші види нафтопродукції.

Саратов — один із найстаріших нафтопереробних заводів Росії

Вибухи на тлі попередження про небезпеку застосування дронів пролунали у Саратові близько третьої години ночі. За попередніми даними, під удар міг потрапити Саратовський НПЗ, більш відомий як "Крекінг". Росіяни показали відео пожежі, що виникла після обстрілу.

Саратовський НПЗ — один із найстаріших нафтопереробних заводів Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн. тонн.

Завод входить до структури великої російської нафтогазової компанії "Роснефть". Підприємство виробляє понад 20 видів продукції: неетильовані бензини, дизельне паливо, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль, технічну сірку тощо. Він вже не вперше стає мішенню для дронів — попередня атака на підприємство була у травні цього року.

Борисоглєбськ — військовий аеродром

Вибухи з подальшою пожежею пролунали також у місті Борисоглєбськ Воронезької області РФ. Однак інформація про ціль атаки різниться — деякі OSINT-пабліки пишуть, що атаковано місцеву нафтобазу. Інші пишуть, що під удар міг потрапити місцевий аеродром, на якому базуються винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ та інша авіаційна техніка.

Борисоглєбськ — це діючий військовий аеродром, розташований у Воронезькій області на схід від однойменного міста Борисоглібськ. Він використовується ВПС Росії, зокрема як навчально-військовий аеродром Факультету штурмової та бомбардувальної авіації Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків. На аеродромі базуються літаки Су-25 та Як-130.

Пожежа у Борисоглєбську після атаки. Фото: Exilenova+

Уражено два танкери

Українські дрони уразили два танкери у Таганрозькій затоці, заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь. Судна рухалися курсом до Ростова-на-Дону. Внаслідок влучання на одному з танкерів спалахнула пожежа.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 8 липня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки спалахнула потужна пожежа.