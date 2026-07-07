Вибух у Дніпрі та блекаут у Бєлгороді. Хронологія війни — день 1595
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7 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 7 липня. Російські війська не припиняють атаки на українські міста, і однією з цілей є АЗС.Також залишається напруженою ситуація на фронті. За минулу добу сталось 214 бойових зіткнень.
Як проходить 1595-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Дніпрі чутно вибух.
Росію та окуповані території полетіли атакували дрони і ракети.
Бєлгород під масованою атакою. В місті зникло світло. Також блекаут на тимчасово окупованому Запоріжжі.
Про те, що відбувається 6 липня, читайте у трансляції: Росія вдарила по "Новій пошті", а у Києві зросла кількість жертв. Хронологія війни — день 1594
З ситуацією в Україні 5 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удари по Чернігову і Запоріжжю та підготовка нової масованої атаки. Хронологія війни — день 1593
Про новини та події 4 липня "Телеграф" розповідав тут: Розмова Трампа та Зеленського та найбільший удар по Бєлгороду. Хронологія війни – день 1592