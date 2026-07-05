Блекаут у Криму та удар росіян по Запоріжжю. Хронологія війни – день 1593

5 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 5 липня. Російській окупанти продовжують тиск на фронті, зосереджуючи зусилля на Донеччині. Також не припиняються атаки на мирні українській міста, внаслідок яких гинуть люди.

Як проходить 1593-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Майже весь Крим залишився без світла: на даний момент уражено 25 підстанцій, — "ISW".

Ворог завдав щонайменше п’яти ударів по Запоріжжю. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автостоянку.

Будинок у Запоріжжі після влучання росіян

У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу керованих авіаційних бомб. У разі безпосередньої загрози застосування КАБів через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: "Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!" — ОВА

Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість США матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову з президентом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, — Зеленський.

Із ситуацією в Україні 4 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Розмова Трампа і Зеленського та найбільший удар по Бєлгороду. Хронологія війни – день 1592

Про новини та події 3 липня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Запоріжжі та влучання у будинок в Сумах. Хронологія війни – день 1591

Про те, що відбувається 2 липня, читайте у трансляції: Кількість загиблих у Києві продовжує зростати, а росіяни атакують Кривий Ріг. Хронологія війни – день 1590