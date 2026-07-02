Загроза комбінованої атаки росіян та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1590

2 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 2 липня. Росіяни атакують українські міста дронами, також є загроза пуску ракет. Тим часом на територію Росії та ТОТ летить близько 350 БПЛА. Ситуація на фронті залишається напруженою, адже за минулу добу сталось 210 бойових зіткнень.

Як проходить 1590-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 З 00:30 до 2:30 підвищена загроза балістики для Києва/області та Дніпра/області, — Миколаївський Ваньок.

У Запоріжжі було чутно вибухи.

У Шевченківському районі Києва палає дах триповерхової нежитлової будівлі. Екстрені служби на місці.

Монітори пишуть, що ворог проводитиме атаку на Київ та область у кілька етапів:

Перший етап — реактивні БПЛА. Їх застосовують для виснаження сил оборони.

Другий етап — балістичні ракети та ударні БПЛА типу "Герань-2".

Третій етап — запуск крилатих ракет різних типів.

В повітрі вже 6 споряджених Ту-95МС. Пуск крилатих ракет очікується орієнтовно близько 01:00.

Із ситуацією в Україні 1 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Дрони атакують Київ, а росіяни підняли бомбардувальники. Хронологія війни – день 1589

Про новини та події 30 червня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Московській області та загроза обстрілу. Хронологія війни – день 1588

Про те, що відбувається 29 червня, читайте у трансляції: Дедлайн РФ на захоплення Донеччини та перебої зі світлом у Сумах. Хронологія війни – день 1587