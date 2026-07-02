Зруйновані будинки, понад пів сотні поранених. Росія масовано атакувала Київ (фото, відео)

Щонайменше 30 локацій по всьому місту постраждали внаслідок обстрілу

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У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану атаку по Києву, застосувавши дрони та ракети. В результаті є загиблі, постраждалі та масштабні руйнування на кількох районах столиці.

Мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляє про 10 загиблих. Вибухи лунали у Дарницькому, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському, Оболонському та Печерському районах Києва.

За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, вже підтверджено 56 постраждалих, у тому числі 2 дитини.

Що відомо про атаку

Так, у Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків біля житлового будинку, в одній із квартир будинку було заблоковано людей. Відбулася руйнація з першого по шостий поверхи у дев’ятиповерхівці. Зафіксовано загоряння та часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Також сталося займання низки приватних будинків.

У Шевченківському районі сталося загоряння на даху готелю. Пізніше стало відомо про пошкодження будівлі, де знаходиться одна із підстанцій швидкої допомоги. В результаті відомо про п’ятьох постраждалих — медиків і водіїв підстанції. Один із них, парамедик, у вкрай тяжкому стані. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося займання ринку.

У Голосіївському районі горів дах багатоповерхового житлового будинку. На місці працювали екстрені служби.

У Святошинському районі – пожежа у приватному будинку. Також в іншому приватному будинку, до якого потрапили уламки, заблоковано людей.

У Деснянському районі руйнація у 9-поверховому житловому будинку. У ньому є заблоковані люди.

У Оболонському районі продовжують ліквідувати пожежу на складах.

У Печерському районі зафіксовано пошкодження житлової дев’ятиповерхівки та пожежу на площі 200 квадратних метрів у межах першого та другого поверхів.

У МВА повідомляють, що внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Росія бомбить АЗС у Дніпрі та області. Очевидець розповів про наслідки.