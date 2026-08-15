Росія могла відступити з Дніпропетровщини та атакує дронами. Хронологія війни - день 1634

15 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 15 серпня. На фронті не вщухають бої — за минулу добу зафіксували більше 200 бойових зіткнень, більшість з яких сталася на Костянтинівському напрямку. Також є загроза балістичних ударів з Брянщини.

Як проходить 1634-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Дніпропетровщину звільнено від російських загарбників, — повідомляють військові. Чекаємо офіційне підтвердження від Генштабу.

Карта боїв в Дніпропетровській області від DeepState станом на 14.08.2026 (завжди оновлюється з запізненням)

Монітори повідомляють, що у повітряному просторі України присутні одинарні ворожні безпілотники, протягом ночі можливі ще запуски по Одещині та Харківщині. Крім того, середній рівень балістичної загрози — запуск Іскандер/С-400 з Брянська може відбутись у будь-який момент.

Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти осіб, суден та компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна. До санкційного пакета ввійшли 13 морських суден, що використовують прапори: РФ – 8, Панами – 3, Белізу та Сен-Кітс і Невісу – по одному, а також 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб.

"Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників", — додав президент у вечірньому зверненні.

Із ситуацією в Україні 14 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наліт "Бандеролей" та активність Білорусі на кордоні. Хронологія війни — день 1633

Про новини та події 13 серпня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Житомирі та загроза ракетного обстрілу. Хронологія війни — день 1632

Про те, що відбувалося 12 серпня, читайте у трансляції: Стало відомо, які населені пункти звільнили ЗСУ. Хронологія війни — день 1631