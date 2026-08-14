Нічна атака по Україні та пожежа в порту на Ленінградщині. Хронологія війни - день 1633
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14 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі пʼятниця, 14 серпня. Російський терор українських міст не припиняється. Ворог бʼє як по інфраструктурі, так і по житлових будинках. На фронті ситуація залишається напруженою.
Як проходить 1633-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
07:30 Сумська, Запорізька, Донецька, Одеська області цієї ночі чули вибухи. У Краматорську загинула щонайменше одна людина, а ще 15 отримали поранення внаслідок влучання КАБ у житлову багатоповерхівку.
На Чернігівщині через перебої з електроенергією запізнюється кілька потягів, повідомили в "УЗ". Зокрема це стосується рейсів №6302 Чернігів – Ніжин та №6852 Славутич – Чернігів.
"Добрі дрони" знову дісталися до Ленінградської області РФ. За даними місцевої влади, у районі порту Усть-Луга зайнялася масштабна пожежа.
Wirtualna Polska: Польща може передати Україні найближчим часом партію старих винищувачів МіГ-29. За даними ЗМІ, це буде зроблено після обміну на партію українських безпілотників і технологій щодо їх виробництва.
00:00 Росіяни знищили під'їзд багатоповерхівки у Краматорську: є загиблі, під завалами — люди, — місцеві ЗМІ.
У тимчасово окупованому Єнакієвому через атаку Луганська згорів ТЦ "Галактика".
Про новини та події 13 серпня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Житомирі та загроза ракетного обстрілу. Хронологія війни — день 1632
Про те, що відбувалося 12 серпня, читайте у трансляції: Стало відомо, які населені пункти звільнили ЗСУ. Хронологія війни — день 1631
Із ситуацією в Україні 11 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Румунія підірвала дрони РФ, а Росія атакувала газовидобуток на Полтавщині. Хронологія війни — день 1630