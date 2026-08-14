Нічна атака по Україні та пожежа в порту на Ленінградщині. Хронологія війни - день 1633

14 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 14 серпня. Російський терор українських міст не припиняється. Ворог бʼє як по інфраструктурі, так і по житлових будинках. На фронті ситуація залишається напруженою.

Як проходить 1633-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

07:30 Сумська, Запорізька, Донецька, Одеська області цієї ночі чули вибухи. У Краматорську загинула щонайменше одна людина, а ще 15 отримали поранення внаслідок влучання КАБ у житлову багатоповерхівку.

На Чернігівщині через перебої з електроенергією запізнюється кілька потягів, повідомили в "УЗ". Зокрема це стосується рейсів №6302 Чернігів – Ніжин та №6852 Славутич – Чернігів.

"Добрі дрони" знову дісталися до Ленінградської області РФ. За даними місцевої влади, у районі порту Усть-Луга зайнялася масштабна пожежа.

Wirtualna Polska: Польща може передати Україні найближчим часом партію старих винищувачів МіГ-29. За даними ЗМІ, це буде зроблено після обміну на партію українських безпілотників і технологій щодо їх виробництва.

00:00 Росіяни знищили під'їзд багатоповерхівки у Краматорську: є загиблі, під завалами — люди, — місцеві ЗМІ.

У тимчасово окупованому Єнакієвому через атаку Луганська згорів ТЦ "Галактика".

Про новини та події 13 серпня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Житомирі та загроза ракетного обстрілу. Хронологія війни — день 1632

Про те, що відбувалося 12 серпня, читайте у трансляції: Стало відомо, які населені пункти звільнили ЗСУ. Хронологія війни — день 1631

Із ситуацією в Україні 11 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Румунія підірвала дрони РФ, а Росія атакувала газовидобуток на Полтавщині. Хронологія війни — день 1630