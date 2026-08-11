Росія готується воювати до 2028, а Зеленський закликав реагувати на тривоги. Хронологія війни - день 1630

11 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 11 серпня. Російські війська не припиняють тиснути на фронті. Минулої доби сталося 212 бойових зіткнень, тривають бої і протягом дня. Крім того, не припиняються атаки і на мирні міста, зокрема, під ударом були Київ, Запоріжжя, Слов'янськ.

Як проходить 1630-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

21:00 Українці, бережіть себе: реагуйте на повітряні тривоги, — Зеленський.

Щонайменше до 2028 року Путін планує продовжувати війну, — ЦПД. Зеленський заявив, що РФ готує мобілізацію кількох сотень тисяч росіян. Її можуть розпочати після 20 вересня.

19:50 У Дніпрі було чути вибухи. Попередньо відомо про атаку балістикою та ракетодронами "Бандероль".

Двоє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Російський fpv-дрон ударив по житловому будинку в Балабіно. Поранення дістала 65-річна жінка. У Кушугумі через атаку ворожого дрона поранено поліцейського.

США продали на брухт два підсанкційні російські танкери, — Reuters. Йдеться про суди Ера та Lileo під російським прапором. Обидва танкери США захопили у січні під час операцій, пов'язаних із блокадою експорту нафти з Венесуели.

16:40 Семеро працівників "Запоріжсталі" загинули, ще 21 поранений внаслідок нічного удару по Запоріжжю — Метінвест. Балістичний удар застав працівників дорогою до укриття одразу після оголошення тривоги. Атака також пошкодила енергетичні підрозділи та інфраструктуру підприємств Метінвесту, основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

Роботу "Запоріжсталі" повністю зупинили, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки та терміни відновлення.

Росіяни вдарили по вантажівці на Одещині, загинуло двоє людей. Ціллю атаки ворога став вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Також наразі відомо про трьох постраждалих.

15:20 Повітряні Сили України припинили повідомляти, скільки ракет Росія запускає по країні, — Bloomberg. ПС змінили формат звітності через нестачу систем ППО для протидії російським балістичним ракетам, пояснивши це заходами безпеки на тлі російських ударів.

Вибух у Дніпрі – результат роботи ППО, – ОВА.

На Рівненщині спалахнуло одне з підприємств: тривоги в області не було, інформація про причини займання, а також постраждалих уточнюється, — ДСНС.

На місці події працюють підрозділи ДСНС та всі необхідні екстрені служби, триває ліквідація пожежі.

14:00 76 керівникам ТЦК повідомлено про підозру, — т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Також поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов’язаних, а 6,5 тисячі незаконних рішень ВЛК уже скасовано.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження логістичного хабу Wildberries у Воронежі.

Чотири людини дістали поранення внаслідок російського удару по центральному ринку Слов'янська на Донеччині 11 серпня.

Російський аналог Starlink "Рассвет" може стати проблемою, треба створити відповідний РЕБ — "Флеш".

У Нідерландах провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Його прах повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

12:10 Начальник управління будівництва та розвитку систем БПЛА Генштабу ЗС РФ Олександр Новіков отримав заочне повідомлення про підозру від СБУ. Зібрано докази, що підтверджують організацію Новіковим серії ударів дронами "Герань-2" по енергооб'єктах та газотранспортній системі Київської, Дніпропетровської та Львівської областей. Новіков особисто командував атаками, віддаючи накази підрозділу берегових ракетних комплексів "Бастіон-М" 15-ї бригади РФ, аби знеструмити українські міста та порушити газопостачання одразу в трьох регіонах. Тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Росія готується до чергової ескалації у війні проти України, вважає президент Володимир Зеленський.

"Кожен крок Росії – нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації – все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати. Більше санкційного тиску саме по підприємствах, що працюють на російську війну, більше допомоги для України з ППО – все це потрібно, щоб у миру був шанс", — заявив він, коментуючи чергову нічну атаку ворога.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 ЗСУ, яке сталося напередодні ввечері на Одещині під час виконання бойового завдання зі знищення ворожих безпілотників. Через нештатну ситуацію літак загорівся, пілот втратив керування, але встиг катапультуватися і його життю нічого не загрожує. Слідчо-оперативна група ДБР провела огляд місця події, вилучає уламки літака та опитує свідків, наразі тривають пошуки бортового реєстратора.

10:30 Масштабна пожежа спалахнула на Орському НПЗ в Оренбурзькій області РФ. За даними осінтерів, уражено комплекс гідрокрекінгу потужністю до 1,6 млн тонн на рік. Він займається переробкою частини дизельного палива та виробництвом світлих нафтопродуктів.

09:30 У ніч на вівторок росіяни вдарили по Україні ракетами "Циркон", "Іскандер-М"/KN-23 та 120 безпілотниками різних типів. Основним напрямком атаки стали Київська та Запорізька області. У ПС ЗСУ повідомили про успішне збиття 98 БПЛА. На жаль, є влучання на 21 локації.

У Шевченківському районі Києва поранено одну людину, повідомили у ДСНС про наслідки балістичного удару по столиці.

Під Воронежом палає черговий склад Wildberries — його відкрили у листопаді 2025 року. За попередніми даними, всередині зберігалося понад 90 млн товарних позицій.

У Запоріжжі зросла кількість жертв унаслідок нічної атаки росіян. Як повідомили в ОВА, загиблих уже шестеро. Через ворожі удари пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, а також нежитлові будівлі. Відомо про 19 постраждалих.

Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою втрат окупантів на фронті. Загальні втрати російської армії в Україні вже перевалили за 1 млн 460 тисяч осіб.

Втрати армії Росії в Україні 11 серпня 2026

07:00 Після опівночі росіяни масовано вдарили по Запоріжжю — майже одночасно КАБами та ракетами. Наразі відомо про щонайменше п'ятьох поранених та 20 загиблих. Ворог атакував житлову та цивільну інфраструктуру, дісталося й промисловим об'єктам.

Києву теж дісталося від окупантів — столицю атакували балістикою. Відомо про пожежу на складах у Шевченківському районі. Про постраждалих не повідомлялося.

Також уночі вибухи фіксувалися у Запоріжжі, Миколаєві, Сумській, Полтавській, Одеській областях. Подробиці щодо збиття ворожих цілей очікуємо від ПС ЗСУ.

"Добрі дрони" влаштували вибухову нічку у російському Воронежі — під атакою опинився черговий логістичний хаб компанії Wildberries. На місці влучання сталася серйозна пожежа.

"Укрзалізниця" закрила продаж квитків на окремі дати та напрямки із 27 серпня. Про це повідомила пресслужба компанії в Threads. Таке рішення прийняли через необхідність перебудування логістики та графіків руху на деяких ділянках залізниці після черговий атак армії РФ.

00:00 Українські військові збили незвичайний "Шахед" з позначкою "спеціальний", — Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За даними моніторів, під час нічної атаки дронів на Одеську область один з БПЛА порушив повітряний простір Молдови.

Трамп передумав давати Україні ліцензію на виробництво Patriot через страх витоку ключових технологій у Росії, — The Telegraph.

Про новини та події 10 серпня "Телеграф" розповідав тут: Україна втратила Міг-29, а Росія отримала ракети від КНДР. Хронологія війни — день 1629

Про те, що відбувалося 9 серпня, читайте у трансляції: Знищення складу ВООЗ в Дніпрі та жертви в багатьох областях. Хронологія війни — день 1628

Із ситуацією в Україні 8 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки прильота у Павлограді та загроза обстрілу. Хронологія війни — день 1627