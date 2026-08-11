Взрывы в Днепре и последствия атаки на Запорожье. Хронология войны — день 1630

11 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 11 августа. Российские войска не прекращают давить на фронте. За минувшие сутки произошло 212 боевых столкновений, продолжаются бои и в течение дня. Кроме того, не прекращаются атаки и на мирные города — в частности, под ударом были Киев, Запорожье, Славянск.

Как проходит 1630-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 11 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

19:50 В Днепре были слышны взрывы. Предварительно известно об атаке баллистикой и ракетодронами "Бандероль".

Два человека ранены в результате вражеских атак на Запорожский район. Российский fpv-дрон ударил по жилому дому в Балабино. Ранения получила 65-летняя женщина. В Кушугуме из-за атаки вражеского дрона ранен полицейский.

США продали на лом два подсанкционных российских танкера, — Reuters. Речь идет о судах Эра и Lileo под российским флагом. Оба танкера США захватили в январе во время операций, связанных с блокадой экспорта нефти из Венесуэлы.

16:40 Семь работников "Запорожстали" погибли, еще 21 ранен в результате ночного удара по Запорожье — Метинвест. Баллистический удар застал работников по дороге до укрытия сразу после объявления тревоги. Атака также повредила энергетические подразделения и инфраструктуру предприятий Метинвеста, основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производства.

Работу "Запорожстали" полностью остановили, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях. Специалисты оценивают последствия и сроки обновления.

Россияне ударили по грузовику в Одесской области, погибли два человека. Целью атаки врага стал грузовой автомобиль с цистерной, в которой находились остатки масла. Также пока известно о трех пострадавших.

15:20 Воздушные Силы Украины перестали сообщать, сколько ракет Россия запускает по стране, — Bloomberg. ПС изменили формат отчетности из-за нехватки систем ПВО для противодействия российским баллистическим ракетам, объяснив это мерами безопасности на фоне российских ударов.

Взрыв в Днепре – результат работы ПВО, – ОВА.

В Ровенской области вспыхнуло одно из предприятий: тревоги в области не было, информация о причинах возгорания, а также пострадавших уточняется, — ГСЧС.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и все необходимые экстренные службы, идет ликвидация пожара.

14:00 76 руководителям ТЦК сообщено о подозрении, — и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Также полиция проверяет возможное незаконное бронирование почти 2,5 тысяч военнообязанных, а 6,5 тысяч незаконных решений ВЛК уже отменено.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил поражение логистического хаба Wildberries в Воронеже.

Четыре человека получили ранения в результате российского удара по центральному рынку Славянска в Донецкой области 11 августа.

Российский аналог Starlink "Рассвет" может стать проблемой, нужно создать соответствующий РЭБ – "Флэш".

В Нидерландах была проведена эксгумация останков полковника Евгения Коновальца. Его прах вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

12:10 Начальник управления строительства и развития систем БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков получил заочное уведомление о подозрении от СБУ. Собраны доказательства, подтверждающие организацию Новиковым серии ударов дронами "Герань-2" по энергообъектам и газотранспортной системе Киевской, Днепропетровской и Львовской областей. Новиков лично командовал атаками, отдавая приказы подразделению береговых ракетных комплексов "Бастион-М" 15-й бригады РФ, чтобы обесточить украинские города и нарушить газоснабжение сразу в трёх регионах. Продолжаются меры по привлечению его к ответственности.

Россия готовится к очередной эскалации в войне против Украины, считает президент Владимир Зеленский.

"Каждый шаг России — наращивание производства баллистического оружия, привлечение северокорейских средств, подготовка к мобилизации — все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И миру нужно реагировать сейчас, не ждать. Больше санкционного давления именно на предприятия, работающие на российскую войну, больше помощи для Украины в сфере ПВО — все это необходимо, чтобы у мира был шанс", — заявил он, комментируя очередную ночную атаку врага.

ГБР возбудило уголовное дело по факту падения истребителя МиГ-29 ВСУ, которое произошло накануне вечером в Одесской области во время выполнения боевой задачи по уничтожению вражеских беспилотников. Из-за нештатной ситуации самолет загорелся, пилот потерял управление, но успел катапультироваться, и его жизни ничего не угрожает. Следственно-оперативная группа ГБР провела осмотр места происшествия, изымает обломки самолета и опрашивает свидетелей, в настоящее время продолжаются поиски бортового самописца.

10:30 Масштабный пожар вспыхнул на Орском НПЗ в Оренбургской области РФ. По данным осинтеров, пострадал комплекс гидрокрекинга мощностью до 1,6 млн тонн в год. Он занимается переработкой части дизельного топлива и производством светлых нефтепродуктов.

09:30 В ночь на вторник россияне нанесли удар по Украине ракетами "Циркон", "Искандер-М"/KN-23 и 120 беспилотниками различных типов. Основным направлением атаки стали Киевская и Запорожская области. В ВВС ВСУ сообщили об успешном сбивании 98 БПЛА. К сожалению, зафиксированы попадания на 21 локации.

В Шевченковском районе Киева ранен один человек, сообщили в ГСЧС о последствиях баллистического удара по столице.

Под Воронежем горит очередной склад Wildberries — его открыли в ноябре 2025 года. По предварительным данным, внутри хранилось более 90 млн товарных позиций.

В Запорожье возросло число жертв в результате ночной атаки россиян. Как сообщили в ОВА, погибших уже шестеро. В результате вражеских ударов повреждены четыре многоквартирных дома, а также нежилые здания. Известно о 19 пострадавших.

Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте. Общие потери российской армии в Украине уже превысили 1 млн 460 тысяч человек.

Потери армии России в Украине 11 августа 2026

07:00 После полуночи россияне нанесли массированный удар по Запорожью — почти одновременно с помощью КАБ и ракет. На данный момент известно о как минимум пяти раненых и 20 погибших. Враг атаковал жилую и гражданскую инфраструктуру, пострадали также промышленные объекты.

Киев тоже пострадал от оккупантов — столицу атаковали баллистическими ракетами. Известно о пожаре на складах в Шевченковском районе. О пострадавших не сообщалось.

Также ночью взрывы фиксировались в Запорожье, Николаеве, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Подробности о сбивании вражеских целей ожидаем от ВС ВСУ.

"Добрые дроны" устроили взрывную ночь в российском Воронеже — под атакой оказался очередной логистический хаб компании Wildberries. На месте попадания вспыхнул серьёзный пожар.

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на отдельные даты и направления с 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании в Threads. Такое решение было принято из-за необходимости перестройки логистики и графиков движения на некоторых участках железной дороги после очередных атак армии РФ.

00:00 Украинские военные сбили необычный "Шахед" со знаком "специальный", — Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По данным мониторов, во время ночной атаки дронов на Одесскую область один из БПЛА нарушил воздушное пространство Молдовы.

Трамп передумал давать Украине лицензию на производство Patriot из-за страха утечки ключевых технологий в России, — The Telegraph.

О новостях и событиях 10 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Украина потеряла Миг-29, а Россия получила ракеты от КНДР. Хронология войны — день 1629

О происходящем 9 августа читайте в трансляции: Уничтожение склада ВООЗ в Днепре и жертвы во многих областях. Хронология войны — день 1628

Ситуацией в Украине 8 августа можно ознакомиться в этом материале: Последствия прилета в Павлограде и угроза обстрела. Хронология войны — день 1627