Усиление СНБО и атака на Сумы. Хронология войны — день 1629

10 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 10 августа. Российское давление на фронте продолжается. Также не прекращаются регулярные атаки на украинские города, в частности, под прицелом гражданская инфраструктура.

Как проходит 1629-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

20:30 Зеленский заявил об усилении СНБО для скорейшей ликвидации последствий атак.

"Реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера, ликвидация последствий российских ударов, выполнение задач для подготовки областей и общин к зимнему периоду и соответствующих вызовов – все это должно происходить гораздо оперативнее", — подчеркнул президент.

Россияне второй раз за сутки атаковали Сумы управляемыми авиабомбами — Сумская ОВА. Пострадали два человека. Значительно повреждены жилые дома в частном секторе на окраине города.

Последствия атаки на Сумы

В России сняли с выборов единственную партию, выступавшую против войны. Верховный суд РФ решил не допустить к участию в выборах партии "Яблоко".

Во время оглашения решения судья даже не зачитал мотивировочную часть.

18:00 Генштаб подтвердил поражение нефтехимического комбината "Тобольскнефтехим" в Тюменской области РФ.

ССО ВСУ подтвердили поражение крупнейшего нефтехимического комплекса России — "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области РФ.

4 моста, 9 объектов ПВО и не менее 7 самолетов поразили Силы обороны в июле. В частности, сообщает Генштаб ВСУ, в прошлом месяце дроны middle strike поразили:

14 мостов и переправ;

9 объектов ПВО и РЭБ;

свыше 10 пунктов управления БПЛА;

не менее 7 самолетов на аэродроме "Саки";

десятки складов боеприпасов, нефтетерминалы, нефтебазы и топливный эшелон;

сторожевой корабль, катера и места базирования флота.

"Новая почта" предупредила о возможных задержках доставки из-за российских ударов по сортировочным центрам.

15:40 В Днепре был слышен взрыв.

Зеленский анонсировал кадровые изменения в армии: главком Драпатый совместно со Скибюком и Хмарой предложили видение перемен. Часть решений подготовлены, будут еще, подчеркнул президент. Говорили также о ситуации на фронте, в частности, усилении ключевых направлений, выполнении плана дальнобойных санкций против России, а также мидлстрайки. Часть операций скорректировали и утвердили новые. Много внимания уделили ПВО.

Баллистическая ракета КНДР, убившая семью Вороновых в Радушном, отклонилась от заданной цели примерно на 15 км, — заместитель начальника ГУР Скибицкий

15:00 РФ сбросила КАБ на Запорожье: 24 пострадавших, в тяжелом состоянии 10-летняя девочка.

На части складов завода по производству боеприпасов в селе Белица в центральной части Болгарии произошли взрывы после того, как загорелся грузовик.

В Воздушных силах просят журналистов воздержаться от того, чтобы после очередной атаки врага писать о том, что не сбита ни одна ракета, подыгрывая тем самым российской пропаганде.

13:00 В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода "Танеко" (Нижнекамск, Татарстан, РФ).

Россия может одновременно запустить по Украине 77 баллистических ракет, но планирует увеличить это число до 200, заявил AP командующий Силами беспилотных систем ВСУ Мадяр.

Полякам начнут рассылать текстовые уведомления о взлете польской авиации во время массированных атак России против Украины, когда есть потенциальная угроза попадания воздушных целей на территорию Польши.

В результате российских атак в Опишнянской общине Полтавской области не осталось ни одной уцелевшей автозаправочной станции. Восстановить их невозможно, заявил глава общины Николай Резник.

11:00 Российские захватчики нанесли массированный артиллерийский удар по селу Бугаевка на Харьковщине, погибли пять человек.

В России утверждают, что после атаки на НПЗ в Татарстане в Нижнекамске погибли 13 человек.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко:

КНДР заинтересована в получении опыта в войне РФ против Украины, чтобы начать этап агрессии на Корейском полуострове. Японии и Южной Корее придется принять больше ответственности за безопасность.

Россия готовит дезинформационную кампанию, чтобы продемонстрировать, что относятся к нашим пленным лучше, чем Украина к российским. Под это выделены ресурсы на медиа мероприятия, происходит перемещение украинских пленных в более комфортные условия для снятия соответствующих медийных сюжетов, которые по заданию должны распространяться на западную аудиторию. Также РФ планирует использовать возвращенных из плена россиян для распространения лжи об условиях содержания в Украине.

В результате российских обстрелов – на утро есть новые обесточения в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, сообщает Укрэнерго.

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий дал большое интервью "РБК-Украина", собрали несколько главных тезисов:

Россия пытается сорвать развитие украинского ОПК, особенно в двух направлениях – баллистических ракет и БПЛА/FPV-дронов.

Отдельная цель ударов по Киеву – дестабилизация столицы, которую Москва рассматривает как способ спровоцировать нестабильность по всей Украине.

Россияне прекратили выпуск ракет "Кинжал" и Х-32, что позволило нарастить производство баллистических ракет и направить для них больше ракетного топлива. Они инвестируют в производство тех ракет, которые обладают более высокой точностью попадания.

Баллистические ракеты KN-23 и KN-24 от КНДР имеют проблемы с точностью. Убившая семью в Радушном под Кривым Рогом ракета отклонилась на 15 километров.

08:30 Вечером Россия атаковала беспилотниками автозаправочные станции, промышленное предприятие и частное домовладение в Полтавском районе.

В России жалуются, что за ночь сбили более 450 якобы украинских беспилотников.

За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине 1470 военных, 1746 беспилотников.

Потери России в Украине 10.08.2026

06:40 Ночь обошлась без массированных обстрелов, однако Сумы атаковали пятью авиабомбами, пострадали пять человек, жилые дома и объекты инфраструктуры. Также взрывы в течение ночи слышали в Чернигове, Запорожье, Мариуполе и Харьковской области.

Но и в России неспокойно, сообщается об атаке на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан, РФ).

Над оккупированным Крымом сбивали беспилотники, загорелся лес, эвакуируют туристов из кемпинга под Севастополем.

Тем временем The Atlantic выпустил интересную статью об Украине, три главных тезиса:

Украина может стать именно тем союзником, который нужен Америке.

Производители Patriot опасаются, что Украина усовершенствует и удешевит их ракеты.

США передают Украине разведданные для ударов по энергетике России.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Германия выслала из страны около 400 россиян, из них более 80-ти дипломатов.

00:00 Объявлен высокий уровень угрозы баллистики на эту ночь — мониторы. Сообщается об активности пусковых установок на Брянщине в течение последних суток. В то же время, комбинированная атака маловероятна — стратегическая авиация не активна, ударные беспилотники атакуют точечно, флот без активности.

Также мониторинговые ресурсы сообщают, что во время последних массированных атак в Одесскую область россияне пытались атаковать Одесскую ТЭЦ, а также электроподстанции.

Число пострадавших в результате российских обстрелов Одесской области возросло до 13, один человек находится в тяжелом состоянии.

Карта боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои 10.08.2026

О новостях и событиях 9 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Уничтожение склада ВОЗ в Днепре и жертвы во многих областях. Хронология войны — день 1628

О происходящем 8 августа читайте в трансляции: Последствия прилета в Павлограде и угроза обстрела. Хронология войны — день 1627

Ситуацией в Украине 7 августа можно ознакомиться в этом материале: Встреча Зеленского и Вучича и атака на большое судно возле Одессы. Хронология войны — день 1626