Уничтожение склада ВОЗ в Днепре и жертвы во многих областях. Хронология войны — день 1628

9 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 9 августа. Российские войска продолжают терроризировать украинские города. Ежедневно дроны атакуют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Между тем, ситуация на фронте остается напряженной.

Как проходит 1628-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

20:00 Днем 9 августа российские военные обстреляли Харьков, в результате чего пострадал объект инфраструктуры.

В Никопольском районе Днепропетровщины в результате ударов РФ в воскресенье погиб человек, еще 5 получили ранения.

В Херсонской области в течение дня в результате обстрелов российской армии погиб один человек, еще двое получили травмы.

17:30 Россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре, – гендиректор учреждения. Там хранились медицинские товары для больниц, расположенных поблизости от линии фронта. До удара сотрудники успели вывезти 130 из примерно 300 поддонов с гуманитарными грузами.

Днем 9 августа во время повторных российских обстрелов Одесской области взрывной волной повредило автобус, в котором находились 12 детей. Серьезных ранений удалось избежать. Один ребенок получил царапины.

В ночь на 9 августа массовым обстрелам подверглись добывающие активы "Укрнафты", а также буровая площадка компании. Атаку нанесли десятками ударными дронами. На месте существенные разрушения, часть оборудования выведена из строя. Работа актива остановлена.

В Запорожской области под повторным российским ударом оказались спасатели — один погиб, двое получили ранения.

15:30 Число пострадавших в результате российского удара по многоэтажке в Салтовском районе Харькова возросло до 37 человек, еще один погиб.

Также до 12 человек увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки врага по Одесчине.

В Житомирской области в результате российских обстрелов приостановило работу предприятие с немецкими инвестициями Kromberg & Schubert, которое обеспечивает работой почти 3500 человек.

В молдавском районе Штефан-Водэ днем ​​9 августа раздался взрыв; предварительно считается, что на месте упал беспилотник.

13:35 Число пострадавших от утренних обстрелов Харькова возросло до 37 человек. Еще один человек погиб, сообщает мэр Терехов.

13:20 Колчество пострадавших из-за ночной атаки РФ по Одесщине возросло до 12. 11 человек госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще одному пострадавшему медики оказали помощь амбулаторно, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

13:00 До 10 Бандеролей/Х-59 атаковали Одессу и Черноморск. Целями врага снова могла быть энергетическая инфраструктура.

Ночью враг нанес удар по немецкому заводу Kromberg & Schubert – Житомирская ОВА. Компания производила электрические бортовые кабельные системы и жгуты для автомобилей мировых марок Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Porsche.

12:40 Россияне утром атаковали Харьков тремя баражирующими боеприпасами "Бандероль". Один из них попал в многоэтажку, разрушены 7-10 этажи. Уже 27 пострадавших и двое погибших.

10:30 В ДТЭК заявили, что 9 августа Россия совершила одну из самых масштабных атак на Одесщину в этом году. Есть повреждения энергетических объектов, без света остались жители Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов, а также объекты критической инфраструктуры. Повреждения серьезные, ремонт потребует времени, говорят энергетики.

9:30 Президент Зеленский дал новое интервью, в котором заявил:

40-дневная операция против логистики врага нанесла ему ущерб в 1 трлн рублей.

Россия создала 3 круга защиты столицы, но Украина найдет способ их обходить.

Россия планирует привлечь до 50 тыс. солдат Северной Кореи.

Украинскую баллистику могут опробовать осенью.

9:00 Глава МИД Турции Хакан Фидан намекнул, что если Россия будет терпеть неудачу на фронте и в тылу, она может использовать ядерное оружие.

8:30 Еще минус 1130 солдат врага в сутки. В Генштабе обновили данные по потерям противника.

6:30 Ночью враг в очередной раз атаковал Украину. В частности, под ударом дронов и ракет находилась Одесса. Начальник Одесской МВА Сергей Лысак писал, что, по предварительным данным, в городе повреждены дома и инфраструктура. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом.

Кроме того, ночью взрывы раздавались в Киеве, Сумах и Днепре.

В России также всю ночь звучали взрывы, в частности, громко было в Белгороде и Новороссийске. Мэр Новороссийска сообщал об атаке на 2 местных предприятия.

00:00 В Киеве и Днепре были слышны звуки взрывов на фоне атаки дронов. БПЛА фиксируют на нескольких направлениях.

Турция предложила Украине и России мораторий на удары в Черном море, — глава МИД страны Фидан. Анкара призывает создать специальный механизм для остановки атак после эскалации ударов по торговым судам. Эту инициативу уже передали Киеву и Москве.

О происходящем 8 августа читайте в трансляции: Последствия прилета в Павлограде и угроза обстрела. Хронология войны — день 1627

С ситуацией в Украине 7 августа можно ознакомиться в этом материале: Встреча Зеленского и Вучича и атака на большое судно возле Одессы. Хронология войны — день 1626

О новостях и событиях 6 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Павлограде и предстоящий визит Зеленского в Сербию. Хронология войны — день 1625