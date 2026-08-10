Посилення РНБО та атака на Суми. Хронологія війни - день 1629

10 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 10 серпня. Російський тиск на фронті триває. Також не припиняються регулярні атаки на українські міста, зокрема під прицілом цивільна інфраструктура.

Як проходить 1629-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

20:30 Зеленський заявив про посилення РНБО для швидшої ліквідації наслідків атак.

"Реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, ліквідація наслідків російських ударів, виконання завдань для підготовки областей і громад до зимового періоду та відповідних викликів – усе це має відбуватися значно оперативніше", — підкреслив президент.

Росіяни вдруге за добу атакували Суми керованими авіабомбами — Сумська ОВА. Постраждали двоє людей. Значно пошкоджені житлові будинки у приватному секторі на околиці міста.

Наслідки атаки на Суми

В Росії зняли з виборів єдину партію, яка виступала проти війни. Верховний суд РФ вирішив не допустити до участі у виборах партію "Яблоко".

Під час оголошення рішення суддя навіть не зачитав мотивувальну частину.

18:00 Генштаб підтвердив ураження нафтохімічного комбінату "Тобольскнефтехим" у Тюменській області РФ.

ССО ЗСУ підтвердили ураження найбільшого нафтохімічного комплексу росії — "ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області РФ.

4 мостів, 9 об'єктів ППО і щонайменше 7 літаків уразили Сили оборони у липні. Зокрема, повідомляє Генштаб ЗСУ, минулого місяця дрони middle strike уразили:

14 мостів і переправ;

9 об’єктів ППО та РЕБ;

понад 10 пунктів управління БпЛА;

щонайменше 7 літаків на аеродромі "Саки";

десятки складів боєприпасів, нафтотермінали, нафтобази та паливний ешелон;

сторожовий корабель, катери та місця базування флоту.

"Нова пошта" попередила про можливі затримки доставки через російські удари по сортувальних центрах.

15:40 У Дніпрі було чутно вибух.

Зеленський анонсував кадрові зміни у війську: головком Драпатий спільно з Скибюком та Хмарою запропонували бачення змін. Частина рішень підготовлені, будуть ще, наголосив президент. Говорили також про ситуацію на фронті, зокрема, посилення ключових напрямків, виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також мідлстрайки. Частину операцій скорегували і затвердили нові. Багато уваги приділили ППО.

Балістична ракета КНДР, яка вбила родину Воронових у Радушному, відхилилася від заданої цілі приблизно на 15 км, — заступник начальника ГУР Скібіцький

15:00 РФ скинула КАБ на Запоріжжя: 24 постраждалих, у тяжкому стані 10-річна дівчинка.

На частині складів заводу з виробництва боєприпасів у селі Беліца, що у центральній частині Болгарії, сталися вибухи після того, як загорілася вантажівка.

У Повітряних силах просять журналістів утриматися від того, щоб після чергової атаки ворога писати про те, що не збито жодної ракети, підігруючи тим самим російській пропаганді.

13:00 У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтопереробного заводу "Танеко" (Нижньокамськ, Республіка Татарстан, РФ).

Росія може одночасно запустити по Україні 77 балістичних ракет, але планує збільшити це число до 200, заявив AP командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Мадьяр.

Полякам почнуть розсилати текстові сповіщення про зліт польської авіації під час масованих атак Росії проти України, коли є потенційна загроза потрапляння повітряних цілей на територію Польщі.

Внаслідок російських атак в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо, заявив голова громади Микола Різник.

11:00 Російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка на Харківщині, загинули п’ятеро людей.

В Росії стверджують, що після атаки на НПЗ в Татарстані в Нижньокамську загинуло 13 людей.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко:

КНДР зацікавлена у здобутті досвіду у війні РФ проти України, щоб розпочати етап агресії на Корейському півострові. Японії та Південній Кореї доведеться взяти більше відповідальності за безпеку.

Росія готує дезінформаційну кампанію, щоб продемонструвати, нібито ставляться до наших полонених краще, ніж Україна до російських. Під це виділені ресурси на медіа заходи, відбувається переміщення українських полонених в більш комфортні умови для зняття відповідних медійних сюжетів, які за завданням мають поширюватися на західну аудиторію. Також РФ планує використовувати повернутих з полону росіян для поширення брехні про умови утримання в Україні.

Внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, повідомляє Укренерго.

Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький дав велике інтерв'ю "РБК-Україна", зібрали кілька головних тез:

Росія намагається зірвати розвиток українського ОПК, особливо у двох напрямках — балістичних ракет і БПЛА/FPV-дронів.

Окрема мета ударів по Києву — дестабілізація столиці, яку Москва розглядає як спосіб спровокувати нестабільність по всій Україні.

Росіяни припинили випуск ракет "Кинджал" та Х-32, що дало змогу наростити виробництво балістичних ракет і спрямувати для них більше ракетного палива. Вони інвестують у виробництво тих ракет, які мають вищу точність влучання.

Балістичні ракети KN-23 та KN-24 від КНДР мають проблеми з точністю. Та, що вбила родину в Радушному під Кривим Рогом, відхилилася на 15 кілометрів.

08:30 Ввечері Росія атакувала безпілотниками автозаправні станції, промислове підприємство та приватне домоволодіння у Полтавському районі.

В Росії жаліються, нібито за ніч збили більше 450 нібито українських безпілотників.

За минулу добу Росія втратила в Україні 1470 військових, 1746 безпілотників тощо.

Втрати Росії в Україні 10.08.2026

06:40 Ніч обійшлася без масованих обстрілів, проте Суми атакували п’ятьма авіабомбами, постраждали п’ятеро людей, житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Також вибухи протягом ночі чули в Чернігові, Запоріжжі, Маріуполі та на Харківщині.

Але і в Росії неспокійно, повідомляється про атаку на НПЗ в Нижньокамську (Татарстан, РФ).

Над окупованим Кримом збивали безпілотники, загорівся ліс, евакуюють туристів з кемпінгу під Севастополем.

Тим часом The Atlantic випустив цікаву статтю про Україну, три головні тези:

Україна може стати саме тим союзником, який потрібен Америці.

Виробники Patriot побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети.

США передають Україні розвіддані для ударів по енергетиці Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина вислала з країни близько 400 росіян, з них понад 80 дипломатів.

00:00 Оголошено високий рівень загрози балістики на цю ніч — монітори. Повідомляється про активність пускових установок на Брянщині продовж останніх діб. Водночас комбінована атака на низькому рівні — стратегічна авіація не активна, ударні безпілотники атакують точково, флот без активності.

Також моніторингові ресурси повідомляють, що під час останніх масованих атак на Одещину росіяни намагались атакувати Одеську ТЕЦ, а також електропідстанції.

Кількість постраждалих унаслідок російських обстрілів Одеської області зросла до 13, одна людина перебуває у тяжкому стані.

Карта бойових дій DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої 10.08.2026

Про новини та події 9 серпня "Телеграф" розповідав тут: Знищення складу ВООЗ в Дніпрі та жертви в багатьох областях. Хронологія війни — день 1628

Про те, що відбувалося 8 серпня, читайте у трансляції: Наслідки прильота у Павлограді та загроза обстрілу. Хронологія війни — день 1627

Із ситуацією в Україні 7 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зустріч Зеленського та Вучича і атака на велике судно біля Одеси. Хронологія війни — день 1626