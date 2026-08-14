Ночная атака по Украине и пожар в порту на Ленинградщине. Хронология войны — день 1633

14 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре пятница, 14 августа. Российский террор украинских городов не прекращается. Враг бьет как по инфраструктуре, так и по жилым домам. На фронте ситуация остается напряженной.

Как проходит 1633 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

07:30 В Сумской, Запорожской, Донецкой и Одесской областях этой ночью слышались взрывы. В Краматорске погиб как минимум один человек, а ещё 15 получили ранения в результате попадания кассетной бомбы в жилой многоэтажный дом.

В Черниговской области из-за перебоев с электроэнергией опаздывают несколько поездов, сообщили в "УЗ". В частности, это касается рейсов №6302 Чернигов – Нежин и №6852 Славутич – Чернигов.

"Добрые дроны" снова добрались до Ленинградской области РФ. По данным местных властей, в районе порта Усть-Луга разразился масштабный пожар.

Wirtualna Polska: Польша может в ближайшее время передать Украине партию старых истребителей МиГ-29. По данным СМИ, это будет сделано в обмен на партию украинских беспилотников и технологий по их производству.

00:00 Россияне уничтожили подъезд многоэтажки в Краматорске: есть погибшие, под завалами люди, — местные СМИ.

Во временно оккупированном Енакиево из-за атаки Луганска сгорел ТЦ "Галактика".

О новостях и событиях 13 августа "Телеграф" рассказывал: Взрывы в Житомире и угроза ракетных обстрелов. Хронология войны — день 1632

О том, что происходило 12 августа, читайте в трансляции: Стало известно, какие населенные пункты освободили ВСУ. Хронология войны — день 1631

С ситуацией в Украине 11 августа можно ознакомиться в этом материале: Румыния взорвала дроны РФ, а Россия атаковала газодобычу в Полтавской области. Хронология войны — день 1630