Россия могла отступить с Днепропетровщины и атакует дронами. Хронология войны – день 1634

15 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 15 августа. На фронте не утихают бои — за минувшие сутки зафиксировали более 200 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Константиновском направлении. Также есть угроза баллистических ударов с Брянщины.

Как проходит 1634-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Днепропетровщина освобождена от российских захватчиков, — сообщают военные. Ждем официальное подтверждение от Генштаба.

Карта боев в Днепропетровской области от DeepState по состоянию на 14.08.2026 (всегда обновляется с опозданием)

Мониторы сообщают, что в воздушном пространстве Украины присутствуют одинарные вражеские беспилотники, ночью возможны еще запуски по Одесчине и Харьковщине. Кроме того, средний уровень баллистической угрозы — запуск Искандер/С-400 из Брянска может произойти в любой момент.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против лиц, судов и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна. В санкционный пакет вошли 13 морских судов, использующих флаги: РФ – 8, Панамы – 3, Белизу и Сен-Китс и Невису – по одному, а также 11 граждан России и 28 юридических лиц.

"Мы готовим новые пакеты санкций против российской военной промышленности, против финансовых цепочек и посредников", — добавил президент в вечернем обращении.

Ситуацией в Украине 14 августа можно ознакомиться в этом материале: Налет "Бандеролей" и активность Беларуси на границе. Хронология войны — день 1633

О новостях и событиях 13 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Житомире и угроза ракетных обстрелов. Хронология войны — день 1632

О том, что происходило 12 августа, читайте в трансляции: Стало известно, какие населенные пункты освободили ВСУ. Хронология войны — день 1631