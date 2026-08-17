Вибух невідомого боєприпасу в Одесі та атака БпЛА на Суми. Хронологія війни - день 1636
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17 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі понеділок, 17 серпня. Бойові зіткнення на фронті не вщухають, зокрема за минулу добу зафіксували щонайменше 180 боїв, найбільше з них відбулося на Покровському та Слов'янському напрямках. Продовжуються і атаки на мирних українців.
Як проходить 1636-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Ніч буде без масованого комбінованого удару. Загроза балістики для столиці стабільно залишається на середньому-високому рівні, повідомляють монітори.
Але безпілотники атакують Одещину та Суми.
Тим часом стало відомо про вибух невідомого боєприпасу просто біля повного людей пляжу Ланжерон в Одесі.
Про те, що відбувалося 16 серпня, читайте у трансляції: Хода в Києві за повернення Федорова та удар по Краматорську. Хронологія війни — день 1635
Із ситуацією в Україні 15 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Критична нестача ППО та війська Білорусі на кордоні з Україною. Хронологія війни — день 1634
Про новини та події 14 серпня "Телеграф" розповідав тут: Наліт "Бандеролей" та активність Білорусі на кордоні. Хронологія війни — день 1633