Вибух невідомого боєприпасу в Одесі та атака БпЛА на Суми. Хронологія війни - день 1636

17 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 17 серпня. Бойові зіткнення на фронті не вщухають, зокрема за минулу добу зафіксували щонайменше 180 боїв, найбільше з них відбулося на Покровському та Слов'янському напрямках. Продовжуються і атаки на мирних українців.

Як проходить 1636-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ніч буде без масованого комбінованого удару. Загроза балістики для столиці стабільно залишається на середньому-високому рівні, повідомляють монітори.

Але безпілотники атакують Одещину та Суми.

Тим часом стало відомо про вибух невідомого боєприпасу просто біля повного людей пляжу Ланжерон в Одесі.

Про те, що відбувалося 16 серпня, читайте у трансляції: Хода в Києві за повернення Федорова та удар по Краматорську. Хронологія війни — день 1635

Із ситуацією в Україні 15 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Критична нестача ППО та війська Білорусі на кордоні з Україною. Хронологія війни — день 1634

Про новини та події 14 серпня "Телеграф" розповідав тут: Наліт "Бандеролей" та активність Білорусі на кордоні. Хронологія війни — день 1633